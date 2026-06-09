Πτώση στο πετρέλαιο μετά τα σήματα αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Το αμερικανικό WTI υποχωρεί στα 89,87 δολάρια/βαρέλι με χαμηλό 1,50%, ενώ το ευρωπαϊκό brent διολισθαίνει 1,25% στα 93,06 δολάρια/βαρέλι.

Πτωτικά κινείται το πετρέλαιο την Τρίτη μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. O Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να σφραγίσουν μια συμφωνία με το Ιράν ακόμη και εντός ημερών.

Η συμφωνία θα επιτρέψει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων στο Ιράν. Με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν να ανακοινώνουν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά να προειδοποιούν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ συνεχίσει την «επιθετικότητά» του, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Τελ Αβίβ.

Αναλυτικότερα, τα συμβόλαια εκπλήρωσης του αμερικανικού WTI υποχωρούν λίγο περισσότερο από 1,50% στα 89,87 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν απώλειες 1,25% στα 93,06 δολάρια ανά βαρέλι.

Να σημειωθεί ότι τη Δευτέρα οι τιμές του «μαύρου χρυσού» σημείωσαν ισχυρή άνοδο πάνω από 4%. Προς το τέλος της ημέρας το κλίμα αντιστράφηκε διστακτικά με μικτή άνοδο, στον απόηχο των διαβεβαιώσεων Ισραήλ και Ιράν για διακοπή των εκατέρωθεν επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν το σαββατοκύριακο και έθεσαν σε δοκιμασία την εκεχειρία μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών στη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ σταμάτησε τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο όπως δήλωσε ανώτατος Ισραηλινός αξιωματούχος, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον ισραηλινών πόλεων, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρυτού.