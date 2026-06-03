Επιθέσεις του Ιράν εναντίον Κουβέιτ και Μπαχρέιν - Πλήγματα των ΗΠΑ στο νησί Κεσμ

Το Ιράν εξαπέλυσε τις επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, που πάντως «απέτυχαν» να πλήξουν τους στόχους.

Το Ιράν εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, που πάντως «απέτυχαν» να πλήξουν τους στόχους, ενώ ανταποδίδοντας και σε «νόμιμη άμυνα», οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν «πλήγματα» στο νησί Κεσμ του Ιράν, στοχοποιώντας «σταθμό ελέγχου» ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δυο πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Κουβέιτ αστόχησαν ή διαλύθηκαν εν πτήσει, ενώ τρεις πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Μπαχρέιν «αναχαιτίστηκαν αμέσως» από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας του βασιλείου και των ΗΠΑ. Ακόμη, καταστράφηκαν τρία drones που είχαν εξαπολυθεί εναντίον πλοίων στην περιοχή, πάντα κατά τη CENTCOM.

Νωρίτερα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε πως δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούσαν για να αποκρούσουν «επίθεση με drones και πυραύλους», για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, ενώ το πρακτορείο ειδήσεων του εμιράτου KUNA μετέδωσε ότι ήχησαν σειρήνες συναγερμού. Τη Δευτέρα, το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ χαρακτήρισε το Ιράν «αποκλειστικά υπεύθυνο» για τις «ειδεχθείς» επιθέσεις.

Στην άλλη πλευρά, οι Φρουροί της Επανάστασης --ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας-- ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο βάση του αμερικανικού στρατού στην περιοχή, όπως την περασμένη Πέμπτη, όταν το Κουβέιτ είχε ανακοινώσει παρόμοια επίθεση. Ανέφεραν ακόμη ότι στοχοποίησαν το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου, που βρίσκεται στο Μπαχρέιν, με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης. Η CENTCOM διέψευσε λίγο πριν από τις 03:00 (ώρα Ελλάδας) ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή.

Πρόσθεσαν πως επρόκειτο για αντίποινα έπειτα από αμερικανική επίθεση εναντίον πύργου τηλεπικοινωνιών τους στο νησί Κεσμ.

Την ίδια ώρα, οι συνομιλίες των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε ως «fake news» τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι δύο πλευρές είχαν διακόψει τις επαφές τους. «Τα fake news που αναφέρουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι ΗΠΑ διέκοψαν τις συνομιλίες πριν από λίγες ημέρες είναι ψευδείς και εσφαλμένες» υπογράμμισε στο Truth Social.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν αλληλοκατηγορηθεί επανειλημμένα για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, που τέθηκε σε εφαρμογή την 8η Απριλίου, έπειτα από περίπου έναν μήνα εχθροπραξιών.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, μοιάζουν να βυθίζονται σε κινούμενη άμμο τις τελευταίες εβδομάδες.

Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ συνέχισαν χθες τους βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο, παρά τις υποσχέσεις ότι οι εχθροπραξίες θα σταματούσαν από πλευράς των ΗΠΑ, που φιλοξενούν νέες συνομιλίες ανάμεσα σε διπλωμάτες των δυο χωρών και κατηγόρησαν το κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν κι εναντιώνεται στις απευθείας διαπραγματεύσεις.

Αν δεν υπήρχε το «εμπόδιο» αυτό, η Χεζμπολά, το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να συνάψουν συμφωνία ειρήνης «αύριο», υποστήριξε χθες ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο μιλώντας στη Γερουσία, την πρώτη ημέρα του τέταρτου κύκλου διαπραγματεύσεων από το ξέσπασμα του πολέμου, τη 2η Μαρτίου.

Χωρίς διακοπή»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως ο στρατός του θα «συνεχίσει να επιχειρεί όπως προβλέπεται στον νότιο Λίβανο», όπου έχει εισβάλει βαθύτερα απ’ όσο οποτεδήποτε τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια, διαβεβαιώνοντας πως θα «συντρίψει» τη Χεζμπολά για να «προστατεύσει» το βόρειο Ισραήλ από τις επιθέσεις της.

«Χωρίς το Ιράν, δεν θα υπήρχε Χεζμπολά», επανέλαβε ο Μάρκο Ρούμπιο, θυμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιμένει να διαχωριστούν οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Λιβάνου από αυτές των ΗΠΑ με το Ιράν -- κάτι που απορρίπτει η Τεχεράνη.

ΗΠΑ: «Εξουδετέρωσε» τάνκερ που αποπειράθηκε να σπάσει τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως «εξουδετέρωσαν» δεξαμενόπλοιο, κενό φορτίου, πλήττοντας το μηχανοστάσιό του, για να το εμποδίσουν να φτάσει στο ιρανικό νησί Χαργκ, κατά παραβίαση του αποκλεισμού που έχει επιβληθεί από την Ουάσιγκτον στα ιρανικά λιμάνια.

Το πλήρωμα του M/T Lexie, υπό σημαία Μποτσουάνας, «αγνόησε» τις «πολλαπλές» προειδοποιήσεις των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων, οι οποίες το έπληξαν με πύραυλο για να το ακινητοποιήσουν, ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ