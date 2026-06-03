Τραμπ: Το Ιράν συμφώνησε να μην διαθέτει πυρηνικά όπλα αλλά «μπορεί να αλλάξει γνώμη»

Το ιρανικό καθεστώς συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Τραμπ στην New York Post, Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να «αλλάξει γνώμη».

Το ιρανικό καθεστώς συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στην New York Post, αναφερόμενος στις συνομιλίες που με το Ιράν που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να «αλλάξει γνώμη».

Όπως επίσης έκανε γνωστό, ο αγιατολάχ του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και δίνει την έγκρισή του στις συνομιλίες. Πρόσθεσε μάλιστα ότι «κάποια στιγμή θα υπάρξει και συνάντηση μαζί του».

«Ανεξάρτητα από το πόσο καλά τα πάμε οικονομικά, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να έχουν πυρηνικά όπλα», είπε στη συνέντευξη, η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. «Έχουν ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα» τόνισε.

Όταν κλήθηκε να επιβεβαιώσει ότι το ιρανικό καθεστώς είχε συμφωνήσει με αυτόν τον όρο, ο Τραμπ είπε: «Ω, ναι, έχουν συμφωνήσει σε αυτό».

«Μπορούν να αλλάξουν γνώμη, αλλά αυτό ήταν ένα από τα πράγματα που έπρεπε να συμφωνήσουν. Αυτό ήταν το σημαντικό» επισήμανε.