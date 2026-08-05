Λίβανος: Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα στην κοινότητα Τεμπνίν

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε μια αίθουσα προσευχής στον νότιο Λίβανο, μετέδωσε το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της χώρας

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε μια αίθουσα προσευχής στον νότιο Λίβανο, μετέδωσε το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της χώρας, λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα σε απάντηση, όπως λέει, για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολάχ.

Από τα ισραηλινά πλήγματα χτυπήθηκε η στέγη μιας αίθουσας προσευχής στο κοιμητήριο της κοινότητας Τεμπνίν, σύμφωνα με το πρακτορείο ANI.

Η κοινότητα αυτή απέχει περίπου εννέα χιλιόμετρα νότια της Τύρου και δέκα χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. Τις τελευταίες εβδομάδες, παρά την κατάπαυση του πυρός, έχει μπει πολλές φορές στο στόχαστρο του ισραηλινού στρατού. Στις 22 Ιουνίου οι τοπικές αρχές ενημέρωσαν τους κατοίκους ότι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ζητώντας τους όμως να αποφύγουν το τμήμα της κοινότητας που βρίσκεται εντός της «ζώνης ασφαλείας» που έχει δημιουργήσει το Ισραήλ.

Η ζώνη αυτή είναι μια περιοχή όπου οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους και εκτείνεται σε βάθος δέκα χιλιομέτρων, κατά μήκος των συνόρων. Ο στόχος είναι να χρησιμεύσει ως «ζώνη προστασίας» για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ.

Δυτική Όχθη: Από φίλια πυρά σκοτώθηκε Ισραηλινός έφεδρος

Μια εσωτερική έρευνα του ισραηλινού στρατού που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ένας Ισραηλινός έφεδρος ενδέχεται να σκοτώθηκε από «φίλια πυρά» κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με Παλαιστίνιους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τον περασμένο μήνα.

Από τις ταραχές, στα τέλη Ιουλίου, στο παλαιστινιακό χωριό Τελ, στη βόρεια Δυτική Όχθη, σκοτώθηκαν τέσσερις Παλαιστίνιοι και δύο Ισραηλινοί.

«Τα συμπεράσματα υποδεικνύουν (…) ότι είναι αδύνατον να καθορίσουμε κατηγορηματικά την προέλευση του θανάσιμου τραυματισμού του λοχαγού Μπεναγιάχου Μελέτ» ανέφερε η έκθεση του στρατού.

Ο έφεδρος, κάτοικος του γειτονικού εβραϊκού οικισμού Χαβάτ Γκιλάντ, έχασε τη ζωή του λίγη ώρα αφού ένας Παλαιστίνιος του άρπαξε το όπλο του, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ των κατοίκων του Τελ και μιας ομάδας 20 εποίκων που είχαν μπει στο χωριό.

«Μπορεί να σκοτώθηκε από πυρά ενός τρομοκράτη ή από τυχαία πυρά που στόχευαν την εξουδετέρωση των τρομοκρατών», συνεχίζει η έρευνα, που χαρακτηρίζει «τρομοκράτες» τους Παλαιστίνιους που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο.

Ο Μπεναγιάχου Μελέτ ήταν μέλος μιας ομάδας προωθημένης άμυνας που είχε συσταθεί από τον στρατό στο Χαβάτ Γκιλάντ. Ο δεύτερος Ισραηλινός που σκοτώθηκε, ο διοικητής Γιουβάλ Έζρα, ήταν εν ενεργεία στρατιωτικός που είχε αποσταλεί στο σημείο για να τερματίσει τις συγκρούσεις. Πριν από τον θάνατό του, είχε επιτεθεί σε έναν Παλαιστίνιο, «τον είχε αντιμετωπίσει εξ επαφής και τον είχε εξουδετερώσει», ανέφερε ο στρατός.

Σύμφωνα με την έκθεση, η εισβολή των εποίκων στο Τελ –τους οποίους αρχικά χαρακτήριζε εκδρομείς–«πραγματοποιήθηκε χωρίς τον συντονισμό ή την απαιτούμενη άδεια από τις δυνάμεις ασφαλείας».

«Ισραηλινοί στρατιώτες ήταν παρόντες και, μαζί με τους εποίκους, άνοιξαν πυρ (...) Ήταν οι έποικοι που κατέλαβαν το χωριό, με πρόθεση να σκοτώσουν, να λεηλατήσουν και να βάλουν φωτιά σε περιουσίες», είχε δηλώσει εκείνη την ημέρα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δήμαρχος του Τελ, Ουαλίντ Ζιντάν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ