Helleniq Energy: Συγκρίσιμα EBITDA 734 εκατ. στο εξάμηνο – Στα 393 εκατ. τα καθαρά κέρδη

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA για το Β’ Τρίμηνο 2026 διαμορφώθηκαν στα €442 εκατ., ενώ τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €253 εκατ., σημαντικά αυξημένα, κυρίως λόγω της βελτίωσης της επίδοσης των κλάδων Διύλισης, Πετροχημικών και Λιανικής Εμπορίας, καθώς και της αυξημένης συνεισφοράς του κλάδου Power.

Τα οικονομικά αποτελέσματα β’ τριμήνου ανακοίνωσε η Helleniq Energy, σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές ενέργειας λόγω της κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της συνεχιζόμενης έντασης στις σχέσεις Ουκρανίας και Ρωσίας. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Όμιλος, όπως επισημαίνεται, επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της επιχειρησιακής του ανθεκτικότητας, στη διαχείριση των κινδύνων του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος και στη διασφάλιση της προμήθειας των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται.

Ειδικότερα, τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 734 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 393 εκατ. ευρώ.

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA για το Β’ Τρίμηνο 2026 διαμορφώθηκαν στα €442 εκατ., ενώ τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €253 εκατ., σημαντικά αυξημένα, κυρίως λόγω της βελτίωσης της επίδοσης των κλάδων Διύλισης, Πετροχημικών και Λιανικής Εμπορίας, καθώς και της αυξημένης συνεισφοράς του κλάδου Power.

Οι εξαγωγές ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων αυξήθηκαν κατά 35%, με βασικό προορισμό τις ευρωπαϊκές αγορές. Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε 226 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο και σε 407 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, ενώ οι υψηλές λειτουργικές ταμειακές ροές συνέβαλαν στη σημαντική αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 1,97 δισ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Helleniq Energy, Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:

«Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 συνέχισε να επηρεάζεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον Κόλπο, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ήδη έντονη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Βασικός μας στόχος κατά την περίοδο αυτή ήταν και παραμένει η ασφάλεια εφοδιασμού, τόσο στη χώρα μας όσο και στις υπόλοιπες χώρες όπου έχουμε εμπορική παρουσία, προσπαθώντας παράλληλα να πετύχουμε τις καλύτερες δυνατές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις.

Στην περίοδο αυτή, επιλέγοντας διαφορετικού τύπου αργού, τα οποία είχαν ήδη αξιολογηθεί και προεγκριθεί για τα διυλιστήριά μας, και έχοντας πρόσφατα ολοκληρώσει με επιτυχία τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και βελτιωτικών επενδύσεων συνολικού ύψους άνω των €200 εκατ., διατηρήσαμε υψηλό επίπεδο λειτουργίας και παραγωγής.

Πέραν όμως των προβλημάτων εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο, η αγορά παρουσίασε έλλειψη κυρίως σε διυλισμένα προϊόντα λόγω μειωμένης παραγωγής από διυλιστήρια της ευρύτερης περιοχής που, είτε επηρεάστηκαν από τις συγκρούσεις, είτε δεν είχαν προβεί σε επενδύσεις στο παρελθόν για να διατηρήσουν τη δυναμικότητά τους. Ως αποτέλεσμα, μεγάλο μέρος της παραγωγής μας, ιδίως σε καύσιμα αεροπορίας, διοχετεύθηκε σε αγορές του εξωτερικού, με βελτιωμένα περιθώρια. Μέχρι στιγμής, η τάση αυτή συνεχίζεται ακόμη πιο έντονα και στο Γ’ Τρίμηνο, καθώς αυξάνεται και η ζήτηση από αγορές του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιήσαμε μέρος των βελτιωμένων αποτελεσμάτων για να στηρίξουμε την ελληνική αγορά σε μια περίοδο που η ιδιωτική κατανάλωση σε καύσιμα κίνησης αυξάνεται, παρέχοντας έκτακτη έκπτωση που οδηγεί σε μείωση της τιμής αντλίας κατά €0,10 ανά λίτρο για τη βενζίνη και €0,05 ανά λίτρο για το ντίζελ. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το συνολικό κόστος της πρωτοβουλίας αναμένεται να ξεπεράσει την αρχική εκτίμηση των €20 εκατ., καθώς η κατανάλωση παρουσιάζεται αυξημένη.

Μια πρωτοβουλία που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου είναι η χορηγία ύψους €25 εκατ. ως βοήθεια σε πυρόπληκτες περιοχές για έργα που θα καθοριστούν από κοινού με την πολιτεία. Παράλληλα, από την αρχή του έτους αυξήσαμε και τη χορηγία μας σε δωρεάν καύσιμα σε οχήματα που συμμετέχουν στην πυροπροστασία και την πυρόσβεση σε όλη την Ελλάδα, συμβάλλοντας έμπρακτα στην εθνική προσπάθεια.

Τέλος, συνεχίζουμε παράλληλα την υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδιασμού, ενισχύοντας περαιτέρω τις λειτουργικές επιδόσεις της Enerwave. Προχωρούμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα στις ΑΠΕ, έχοντας ήδη επενδύσει περισσότερα από €130 εκατ. κατά το Α’ Εξάμηνο ενώ διευρύνουμε το επενδυτικό μας αποτύπωμα και σε έργα αποθήκευσης ενέργειας, τα οποία ενισχύουν την ευελιξία στη διαχείριση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο, επανεξετάζουμε και ολοκληρώνουμε στο επόμενο διάστημα τη νέα μας μακροπρόθεσμη στρατηγική για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας. Η συγκυρία αυτή επιτρέπει την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για τη χρηματοδότηση μιας ταχύτερης και πιο φιλόδοξης ανάπτυξης, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του περιφερειακού μας αποτυπώματος και τη συνεχή βελτίωση της παραγωγικής μας βάσης στην Ελλάδα και την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης».

Λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις

Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Β’ Τριμήνου 2026, σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές ενέργειας λόγω της κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της συνεχιζόμενης έντασης στις σχέσεις Ουκρανίας και Ρωσίας. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Όμιλος επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της επιχειρησιακής του ανθεκτικότητας, στη διαχείριση των κινδύνων του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος και στη διασφάλιση της προμήθειας των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται. Ταυτόχρονα, αξιοποίησε ευκαιρίες στη διεθνή αγορά, με τη νέα δομή εμπορίας πετρελαιοειδών στο εξωτερικό να συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση της κερδοφορίας από διεθνείς συναλλαγές.

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA για το Β’ Τρίμηνο 2026 διαμορφώθηκαν στα €442 εκατ., ενώ τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €253 εκατ., σημαντικά αυξημένα, κυρίως λόγω της βελτίωσης της επίδοσης των κλάδων Διύλισης, Πετροχημικών και Λιανικής Εμπορίας, καθώς και της αυξημένης συνεισφοράς του κλάδου Power. Η απότομη αύξηση στις τιμές πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων οδήγησε τα Δημοσιευμένα Κέρδη EBITDA σε €849 εκατ., ως αποτέλεσμα της αποτίμησης αποθεμάτων που δημιουργούν λογιστικό αλλά όχι ταμειακό κέρδος.

Σημειώνεται ότι η λογιστική αποτίμηση υπερκάλυψε τις αντίστοιχες ζημιές αποθεμάτων του 2025 και οφείλεται κυρίως στην τήρηση αυξημένου αποθέματος ασφαλείας και λειτουργίας λόγω των έκτακτων συνθηκών. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, ο Όμιλος αξιοποίησε την ευελιξία του και την παραγωγική του βάση, προσαρμόζοντας έγκαιρα το μείγμα τροφοδοσίας και διατηρώντας την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεών του. Η παραγωγή επικεντρώθηκε σε ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα, τα οποία αντιστοιχούσαν στο 56% της συνολικής παραγωγής. Τα διυλιστήριά μας κάλυψαν πάνω από το 60% των αναγκών της ελληνικής αγοράς, ενώ οι εξαγωγές ανήλθαν σε 1,7 εκατ. τόνους, αντιπροσωπεύοντας το 48% των συνολικών πωλήσεων προϊόντων.

Στον τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, η HELLENiQ ENERGY συμφώνησε με τη Chevron για συμμετοχή της με ποσοστό 70% στην παραχώρηση της θαλάσσιας περιοχής Block 10, στο νότιο Ιόνιο, επεκτείνοντας τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών σε πέντε συνολικά θαλάσσιες παραχωρήσεις στην Ελλάδα.

Στη Διύλιση, Εφοδιασμό και Εμπορία, τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €318 εκατ. το Β’ Τρίμηνο 2026, αυξημένα κατά 95% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, κυρίως λόγω υψηλότερων περιθωρίων διύλισης. Η αυξημένη σε ετήσια βάση παραγωγή προϊόντων από τα διυλιστήρια ανήλθε σε 3,5 εκατ. τόνους, ενώ οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 3,8 εκατ. τόνους. Οι εξαγωγές αντιπροσώπευσαν το 48% των πωλήσεων (λόγω της προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου και της έμφασης στην κάλυψη των αναγκών της εσωτερικής αγοράς) και ανήλθαν σε 1,7 εκατ. τόνους. Οι εξαγωγές ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων ανήλθαν σε 0,7 εκατ. τόνους, καλύπτοντας μέρος του ελλείμματος των ευρωπαϊκών αγορών.

Στα Πετροχημικά, τα ενδεικτικά περιθώρια πολυπροπυλενίου ανέκαμψαν κατά τη διάρκεια του Β’ Τριμήνου 2026, εν μέρει λόγω των περιορισμένων εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο. Ως αποτέλεσμα, η κερδοφορία ενισχύθηκε σε €24 εκατ. Συγκρίσιμα EBITDA, έναντι €11 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στον κλάδο Εμπορίας, οι εταιρείες του Ομίλου προσαρμόστηκαν αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, διατηρώντας την ανταγωνιστικότητά τους και την ομαλή τροφοδοσία των πελατών, παρά τις συνεχείς μεταβολές στις συνθήκες της αγοράς.Στην Ελλάδα, τα Συγκρίσιμα EBITDAδιαμορφώθηκαν σε €21 εκατ., υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω αύξησης όγκων, διαφοροποιημένων προϊόντων και αποτελεσματικής διαχείρισης κόστους, καθώς παρέμενε σε ισχύ το πλαφόν στο περιθώριο των βασικών καυσίμων κίνησης. Η Διεθνής Εμπορία κατέγραψε ιστορικό υψηλό κερδοφορίας, με Συγκρίσιμα EBITDA €38 εκατ., κυρίως λόγω βελτιωμένων όγκων πωλήσεων, αξιοποίησης ευκαιριών στην αγορά και επαναλειτουργίας του αγωγού μεταφοράς προϊόντων Θεσσαλονίκης-Σκοπίων.

Στον κλάδο ΑΠΕ, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, τα Συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €22 εκατ., έναντι €11 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω της ενσωμάτωσης της Enerwave στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου από τις 15 Ιουλίου 2025. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ και θερμικές μονάδες ανήλθε σε 1,4 GW, ενώ η αντίστοιχη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε σε 0,8 TWh. Πρόοδος έχει σημειωθεί τόσο στην κατασκευή έργων ΑΠΕ εκτός Ελλάδας όσο και στην ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

Ισολογισμός και επενδυτικές δαπάνες

Οι συνολικές επενδύσεις κατά το Β’ Τρίμηνο 2026 ανήλθαν σε €226 εκατ. και στο Α’ Εξάμηνο σε €407 εκατ., επίπεδο που αποτελεί ιστορικό υψηλό για την περίοδο, με μέρος των επενδύσεων να αφορά έργα γενικής συντήρησης και αναβάθμισης στο Διυλιστήριο Ασπροπύργου και σημαντικό μέρος να κατευθύνεται στην επέκταση της εγκατεστημένης ισχύος στις ΑΠΕ. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε λίγο κάτω από €2 δισ., καταγράφοντας μείωση κατά περίπου €0,7 δισ. σε σύγκριση με το Α’ Τρίμηνο 2026, λόγω των υψηλών λειτουργικών ταμειακών ροών και της μερικής εξομάλυνσης του κεφαλαίου κίνησης. Σημειώνεται ότι στο σύνολο περιλαμβάνεται και δανεισμός με μορφή project finance για έργα ΑΠΕ, ύψους περίπου €0,4 δισ..

Περιβάλλον αγοράς

Κατά το Β’ Τρίμηνο 2026, οι διεθνείς αγορές ενέργειας επηρεάστηκαν από την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η οποία ενίσχυσε τη μεταβλητότητα στις τιμές του αργού, στα περιθώρια διύλισης και στο ενεργειακό κόστος.

Η μέση τιμή του Brent διαμορφώθηκε στα $105/βαρέλι, έναντι $68/βαρέλι το Β’ Τρίμηνο 2025, ενώ τα διεθνή περιθώρια διύλισης ενισχύθηκαν λόγω της περιορισμένης προσφοράς και των χαμηλών αποθεμάτων προϊόντων. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μειωμένη προσφορά αργού πετρελαίου λόγω των γεωπολιτικών συγκρούσεων, καθώς και στη μειωμένη δυναμικότητα διύλισης στη Μέση Ανατολή και στη Ρωσία. Οι μειώσεις αυτές γίνονται σε περίοδο που σημειώνεται αύξηση στη διεθνή ζήτηση για διυλισμένα προϊόντα. Το διεθνές περιθώριο αναφοράς των διυλιστηρίων του Ομίλου ανήλθε κατά μέσο όρο στα $9,5/βαρέλι, έναντι $5,7/βαρέλι την αντίστοιχη

περσινή περίοδο.

Η ζήτηση πετρελαιοειδών στην εσωτερική αγορά ανήλθε σε 1,5 εκατ. τόνους το Β’ Τρίμηνο 2026, μειωμένη κατά 6% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της υποχώρησης του πετρελαίου θέρμανσης. Η κατανάλωση καυσίμων κίνησης υποχώρησε κατά 1%, με τη ζήτηση ντίζελ να παραμένει ισχυρή (+1%), ενώ η ζήτηση αεροπορικών καυσίμων αυξήθηκε κατά 6%.

Στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, η μέση τιμή αναφοράς TTF αυξήθηκε στα €46/MWh από €36/MWh, ενώ οι τιμές των δικαιωμάτων εκπομπών CO₂ ανήλθαν στα €75/τόνο, από €69/τόνο. Παρά την αύξηση στις τιμές φυσικού αερίου, η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα επηρεάστηκε λιγότερο και διαμορφώθηκε στα €90/MWh, έναντι €85/MWh το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, χάρη κυρίως στην αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ και τη βελτίωση των διασυνοριακών ροών.

Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η συνολική παραγωγή αυξήθηκε κατά 16% και ανήλθε σε 13,8 TWh, με τις ΑΠΕ να καλύπτουν το 55% του ενεργειακού μείγματος και το μερίδιο του φυσικού αερίου να υποχωρεί στο 32%. Οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 1,9 TWh, ενώ οι περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ εκτιμάται ότι διαμορφώθηκαν σε περίπου 1,3 TWh και η μη αποζημιωθείσα παραγωγή ενέργειας λόγω αρνητικών/μηδενικών τιμών ανήλθε σε περίπου 1,5 TWh.

Στρατηγική και προοπτικές

Στον κλάδο των υδρογονανθράκων, προχωρούν επενδύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των διυλιστηρίων, ενώ εξετάζονται νέες με στόχο την αύξηση και τη βελτίωση του μίγματος παραγωγής. Ταυτόχρονα, η διεθνής εμπορική δραστηριότητα συνεχίζει να ενισχύει την ευελιξία του εφοδιασμού και τη διαχείριση κινδύνων σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας. Επιπλέον, προχωρούν οι δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής, με στόχο την αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης πιθανών κοιτασμάτων στην Ελλάδα και τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου μας.

Παράλληλα, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας συνεχίζει να εξελίσσεται σε ακόμη έναν πυλώνα ανάπτυξης, με έμφαση στην επέκταση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης και την ενίσχυση της παρουσίας της HELLENiQ ENERGY στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Εντός του Γ’ Τριμήνου 2026 αναμένεται η προσθήκη έργων φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης συνολικής ισχύος 250 MW, με αποτέλεσμα η εγκατεστημένη ισχύς του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ να ξεπεράσει τα 800 MW. Επιπλέον, το Φ/Β έργο στην Αλεξανδρούπολη ισχύος 200 MW, καθώς και το Green Hub North, ισχύος 173 MW, το οποίο θα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες του διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης μέσω απευθείας σύνδεσης υψηλής τάσης με μονάδες ΑΠΕ, εξασφάλισαν χρηματοδότηση μέσω δανείων του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, με τις σχετικές συμβάσεις να υπογράφονται εντός του Β’ Τριμήνου 2026.