Εθνική καμπάνια για πρόληψη πνιγμών στους άνω των 60 ετών στη θάλασσα - Ενημερωτικό SMS από ΗΔΙΚΑ

Επίσημη σύμπραξη των δυνάμεων του υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και της Οργάνωσης Safe Water Sports

Την επίσημη σύμπραξη των δυνάμεων του υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και της Οργάνωσης Safe Water Sports ανακοίνωσε ο υπουργός Yγείας Άδωνις Γεωργιάδης παρουσία του προέδρου της οργάνωσης SWS, Παναγιώτη Πασχαλάκη και του προέδρου του ΕΟΔΥ καθηγητή πνευμονολογίας, Θοδωρή Βασιλακόπουλου.

Την συνένωση των δυνάμεων Πολιτείας, Φορέων και Θεσμών, επισφραγίζει η έναρξη της εθνικής καμπάνιας με τίτλο: «Θάλασσα με ασφάλεια για τα άτομα ηλικίας 60+» με ένα βίντεο που θα προβληθεί στα MME και που απευθύνεται στους μεσήλικες και τους ηλικιωμένους που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για πνιγμό. Τα στατιστικά της Ελλάδας, από το Παρατηρητήριο για τα θαλάσσια ατυχήματα και τους πνιγμούς δείχνουν ότι χάνουμε κατά μέσο όρο 373 ανθρώπους ετησίως από πνιγμό.

Τα θύματα πνιγμού είναι σε ποσοστό 80% άνθρωποι ηλικίας 60 ετών και άνω, με το 70% των θυμάτων πνιγμού να είναι Έλληνες, το 30% αλλοδαποί και το 64% τον πνιγμών να συμβαίνουν σε μη φυλασσόμενες παραλίες, κάτι που αποτελεί συχνό δεδομένο για τη χώρα μας, η οποία έχει χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής.

Ο καθηγητής πνευμονολογίας Θοδωρής Βασιλακόπουλος, πρόεδρος του ΕΟΔΥ τόνισε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των πνιγμών οφείλεται και σε παθολογικά αίτια, με τα προγράμματα «Προλαμβάνω» να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη αυτών των πνιγμών, εντοπίζοντας εγκαίρως τα παθολογικά αίτια.

Επίσης, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ υπογράμμισε πως ένα σημαντικό ποσοστό των πνιγμών συμβαίνουν τις μεσημεριανές ώρες με τους ηλικιωμένους να αγνοούν ή να υποτιμούν τον ρόλο της έντονης ζέστης και της εξάντλησης και της επίδρασής τους στην κολυμβητική ικανότητα.

Σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, το υπουργείο Υγείας θα αποστείλει άμεσα ενημερωτικό SMS σε όλα τα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω στους οποίους προορίζεται η καμπάνια, κατά τον ίδιο τρόπο που έγινε και η εκστρατεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων για τις μεταμοσχεύσεις.

Βέβαια, δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι αυτοί που χάνονται στη θάλασσα. Συμβαίνουν και πνιγμοί με παιδιά και γι’ αυτό είναι πολύ σημαντική η καθολική εφαρμογή του προγράμματος κολύμβησης στα σχολεία όπου γίνονται προσπάθειες να εφαρμοστεί το πρόγραμμα παντού πανελλαδικά.

Παράλληλα, γίνονται πολλαπλές δράσεις ενημέρωσης και προστασίας των παιδιών κατά την διάρκεια των θαλάσσιων σπορ με τον Παναγιώτη Πασχαλάκη, ιδρυτή της Οργάνωσης να επισημαίνει ότι μέχρι και το 2017 καταγράφονταν τουλάχιστον δύο με τρεις θανατηφόροι τραυματισμοί παιδιών σε θαλάσσια σπορ ετησίως, κάτι που πλέον δεν ισχύει ευτυχώς.