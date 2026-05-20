Wall Street: «Άλμα» του Dow περιμένοντας την Nvidia

Τελευταία ενημέρωση: 18:53

Αυξάνονται τα κέρδη που καταγράφουν οι δείκτες όσο περνάει η ώρα στην Wall Street την Τετάρτη, με τους επενδυτές να παρακολουθούν ομόλογα και πετρέλαιο να υποχωρούν, ωστόσο κυρίως αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον την δημοσίευση των κερδών πρώτου τριμήνου της Nvidia μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός Dow Jones ενισχύεται πάνω από 1% στις 49.879 μονάδες, ο S&P 500 προσθέτει επίσης 1% στις 7.427 μονάδες, σε μία προσπάθεια να τερματίσει το τριήμερο πτωτικό σερί του, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει κέρδη 1,4% στις 26.232 μονάδες.

Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο διευρύνει τις απώλειές του καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε για άλλη μία φορά ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει «πολύ γρήγορα», αν και οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για το αποτέλεσμα των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, καθώς είναι σύνηθες φαινόμενο οι αντιφατικές δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, ενώ την ίδια ώρα η δυσάρεστη πραγματικότητα της αναστάτωσης στο πεδίο της ενέργειας παραμένει και παγιώνεται. Το Brent και το West Texas Intermediate υποχωρούν περισσότερο από 2%.

Οι επενδυτές έχουν στρέψει την προσοχή τους στον κολοσσό της τεχνητής νοημοσύνης, Nvidia, της οποίας η ανακοίνωση κερδών θα αποτυπώσει σε ποιο σημείο βρίσκεται ο πολυσυζητημένος κλάδος, προσφέροντας μία φρέσκια εικόνα σχετικά με την ζήτηση για τσιπ.

Ο κατασκευαστής τσιπ και αγαπημένος της τεχνητής νοημοσύνης έχει συνεισφέρει περίπου το 20% των αποδόσεων του S&P 500 φέτος και σχεδόν ανάλογα μεγάλο μέρος της αύξησης των κερδών του ευρύτερου δείκτη της αγοράς το 2026, τόνισε ο Μπεν Σνάιντερ επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μετοχών των ΗΠΑ στην Goldman Sachs,

«Επομένως, τα στοιχεία που θα ανακοινώσουν αύριο (σημ. σήμερα) έχουν σημασία. Γενικότερα, φυσικά, οι επενδυτές σε όλη την περιοχή - και πραγματικά σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων - βλέπουν την Nvidia ως ένα σημάδι για το πού πηγαίνει η ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και θα παρακολουθούμε στενά», δήλωσε ο Σνάιντερ στο CNBC.

Σήμερα η αγορά αναμένει επίσης τα πρακτικά της ιδιαίτερα διχασμένης συνεδρίασης του Απριλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Χθες, οι υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων άσκησαν πιέσεις στις μετοχές. Συγκεκριμένα, το 30ετές ομόλογο ξεπέρασε για λίγο το 5,19%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν 19 χρόνια, ενώ το 10ετές έφτασε το 4,687%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025. Σήμερα ωστόσο κινούνται πτωτικά, δίνοντας ανάσα στις μετοχές. Οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες μετά από μια σειρά οικονομικών εκθέσεων την περασμένη εβδομάδα που έδειξαν ότι ο πληθωρισμός ενδέχεται να αναζωπυρώνεται, καθώς ο αντίκτυπος των τιμών πετρελαίου ολοένα και μεγαλώνει, απειλώντας την πορεία ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας και όχι μόνο.