ΥΠΕΞ Ισραήλ: «Ντροπιαστικό» το βίντεο με τους κρατούμενους από τον στολίσκο της Γάζας

«Εν γνώσει σου, προκαλείς ζημιά στο κράτος μας με αυτή την επαίσχυντη επίδειξη - και δεν είναι η πρώτη φορά», τόνισε ο Σάαρ σε ανακοίνωσή του.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ επέκρινε με σφοδρότητα τον συνάδελφό του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ για το βίντεο που ανήρτησε ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ με κρατούμενους ακτιβιστές από τον «στολίσκο της Γάζας».

«Εν γνώσει σου, προκαλείς ζημιά στο κράτος μας με αυτή την επαίσχυντη επίδειξη - και δεν είναι η πρώτη φορά», τόνισε ο Σάαρ σε ανακοίνωσή του.

«Ακύρωσες τεράστιες, επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τόσοι πολλοί άνθρωποι - από στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων μέχρι προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών και πολλούς άλλους».

«Δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ», είπε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ στον συνάδελφό του.

Απαντώντας, ο Μπεν-Γκβιρ αντεπιτέθηκε και κατηγόρησε τον Σάαρ ότι υποκύπτει σε «υποστηρικτές της τρομοκρατίας», λέγοντας «αναμένεται από τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ να καταλάβει ότι το Ισραήλ έχει σταματήσει να είναι σάκος του μποξ. Όποιος έρχεται στο έδαφός μας για να υποστηρίξει την τρομοκρατία και να ταυτιστεί με τη Χαμάς θα δεχτεί αντεπίθεση - δεν θα γυρίσουμε το άλλο μάγουλο».

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας δημοσίευσε σήμερα ένα βίντεο στο οποίο χλευάζει δεκάδες ακτιβιστές από τον «στολίσκο της Γάζας» καθώς αυτοί είναι δεμένοι πισθάγκωνα στα γόνατα.

«Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και ο Μπεν-Γκβιρ κυματίζει μια μεγάλη ισραηλινή σημαία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ