Φον ντερ Λάιεν: Η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν «άμεση ευθύνη» για τα περιστατικά με drones στη Βαλτική

Newsroom
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν «άμεση ευθύνη» για τα περιστατικά που συνδέονται με drones, κατήγγειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απέδωσε πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία για τα περιστατικά μη επανδρωμένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, με αφορμή παραβιάσεις εναέριου χώρου και συμβάντα στις χώρες της Βαλτικής.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ,» η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι «οι δημόσιες απειλές της Ρωσίας κατά των κρατών της Βαλτικής είναι εντελώς απαράδεκτες», υπογραμμίζοντας ότι «μια απειλή κατά ενός κράτους-μέλους αποτελεί απειλή κατά ολόκληρης της Ένωσης».

Η ίδια σημείωσε ότι «η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν άμεση ευθύνη για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές και την ασφάλεια των ανθρώπων στην ανατολική μας πτέρυγα».

Η δήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης ανησυχίας στην ΕΕ και του ΝΑΤΟ για περιστατικά drones, ηλεκτρονικών παρεμβολών και υβριδικών απειλών στην περιοχή της Βαλτικής, εν μέσω της κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία και των ουκρανικών επιθέσεων με μεγάλου βεληνεκούς drones, κατά ρωσικών στόχων, σε περιοχές κοντά στην Βαλτική.

Η φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε ότι «η Ευρώπη θα απαντήσει με ενότητα και δύναμη», επισημαίνοντας ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να ενισχύει την ασφάλεια και την αμυντική ετοιμότητα της ανατολικής της πτέρυγας.

Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν
Ρωσία
Drone
Λευκορωσία
