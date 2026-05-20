Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή - Στις 11/6 η καταβολή

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της «Εθνικής Τράπεζας».

Τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 15.058.560 ευρώ, ήτοι ποσού 0,55 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε ομόφωνα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πλαστικά Κρήτης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι την Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026 (record date).

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της «Εθνικής Τράπεζας».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η εταιρεία Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.1 περ. 4 και 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ως ισχύει σήμερα σε συνέχεια της τελευταίας τροποποίησής του) και το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 25/15.04.2024 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19ης Μαΐου 2026 ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 15.058.560 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,55 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025).

Από το ως άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 24 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019), ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,0275 Ευρώ) και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,5225 Ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό).

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι την Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026 (record date).

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.» ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2031, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (τηλ.: 2810- 308617, e-mail: [email protected])