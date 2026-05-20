Πολιτική | Ελλάδα

Κυβερνητικές πηγές: Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε «πράσινη Ζωή»

Newsroom
«Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε "πράσινη Ζωή"» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ,

«Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε ”πράσινη Ζωή”» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «διάλογο- προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρρητη συνεδρίαση» πράξη που «πέραν την ποινικής διάστασης» αποτελεί «εξοργιστικό γεγονός» το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ.

Συγκεκριμένα οι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν:

«Σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορό του, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους διάλογο - προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων.

Πέραν την ποινικής διάστασης της ανωτέρω πράξης, είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έναν σοβαρό και έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται νευραλγικής φύσεως ζητήματα για την εθνική ασφάλεια.

Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης έφτασε στο σημείο να απειλεί τον διοικητή της ΕΥΠ ότι θα στραφεί νομικά εναντίον του. Γεγονός, όπως λέει ο ίδιος, ”πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά”.

Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε ”πράσινο ΣΥΡΙΖΑ”. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε ”πράσινη Ζωή”».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

