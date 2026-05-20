Βουλή: Στην επιτροπή Δεοντολογίας το ζήτημα των διαρροών από την ακρόαση του Διοικητή της ΕΥΠ

Αυτό που έχει γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας είναι κοινοβουλευτική εκτροπή, δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής.

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης τις διαρροές διαλόγων της απόρρητης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στην οποία είχε κληθεί σε ακρόαση ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμίρης.

Αυτό που έχει γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας είναι κοινοβουλευτική εκτροπή, δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής ο οποίος θα ζητήσει από την Επιτροπή Δεοντολογίας να συλλέξει όλα τα δημοσιεύματα και να διενεργήσει έρευνα από πού διέρρευσαν στιχομυθίες, διαρροή που συνιστά έως και «ποινικό αδίκημα», και στη συνέχεια να προχωρήσουν οι «νόμιμες διαδικασίες», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, αν η έρευνα της Επιτροπής Δεοντολογίας φτάσει σε πρόσωπα που ευθύνονται για τις διαρροές αυτές.

Ο διοικητής της ΕΥΠ είχε κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, μετά από αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η ακρόαση του έγινε σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής το οποίο ορίζει ότι «οι συζητήσεις για τη δραστηριότητα της ΕΥΠ είναι απόρρητες και τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο αυτό και μετά τη λήξη της θητείας τους».