Πούτιν-Σι: Το κοινό ανακοινωθέν για έναν «Πολυπολικό Κόσμο» - Τα «καρφιά» στις ΗΠΑ

Η οικοδόμηση μίας «πολυπολικής παγκόσμιας τάξης» βρίσκεται στο επίκεντρο του κοινού ανακοινωθέν που υπέγραψαν την Τετάρτη ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις ΗΠΑ λίγες μέρες αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στο Πεκίνο.

Το ανακοινωθέν ήταν μεταξύ των 40 συμφωνιών που υπέγραψαν συνολικά οι δύο ηγέτες και οι οποίες καλύπτουν την οικονομία, την ενέργεια, τις μεταφορές και τη διεθνή συνεργασία.

«Θα επεκτείνουμε τη διμερή μας συνεργασία και θα συμμετάσχουμε ενεργά σε διεθνή φόρουμ όπου οι ομάδες μας συνεργάζονται στενά για να οικοδομήσουν μια ισχυρή βάση για έναν πολυπολικό κόσμο», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Ο Σι ανέδειξε τις ρωσο-κινεζικές σχέσεις ως «μοντέλο» για τις σχέσεις μεταξύ δύο μεγάλων δυνάμεων. Σε μια συγκαλυμμένη επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Σι προειδοποίησε για «μονομερή και ηγεμονικά αντίθετα ρεύματα που βρίσκονται σε αχαλίνωτη κατάσταση».

Τα σχόλιά του έρχονται μόλις μια εβδομάδα αφότου ο Τραμπ πραγματοποίησε τριήμερη επίσκεψη στο Πεκίνο. Παρά τις υποσχέσεις για εκτεταμένες εμπορικές συμφωνίες πριν από αυτό το ταξίδι, ο Τραμπ αναχώρησε από την Κίνα χωρίς να κάνει ουσιαστικές ανακοινώσεις μαζί με τον Σι.

Με την σειρά της ωστόσο η μακροσκελή κοινή δήλωση Κίνας-Ρωσίας δεν περιέχει ενδείξεις για σημαντικές εξελίξεις και, μάλλον, επαναλαμβάνει προηγουμένως γνωστές θέσεις, όπως επισημαίνει το BBC.

Στο βασικό ζήτημα του ρωσικού εφοδιασμού με φυσικό αέριο, αναφέρεται απλώς ότι οι Πρόεδροι Πούτιν και Σι «συμφώνησαν να συνεχίσουν να εμβαθύνουν τις ολοκληρωμένες σχέσεις συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας» και «να εμβαθύνουν την αμοιβαία επωφελή συνεργασία στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς και του άνθρακα». Όπως επισημαίνει το BBC, η συνάντησή τους ολοκληρώθηκε χωρίς να γίνουν γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με έναν αγωγό φυσικού αερίου που θα συνδέει Ρωσία και Κίνα.

Σχετικά με την Ουκρανία, η Ρωσία και η Κίνα δήλωσαν ότι «οι βαθύτερες αιτίες» της σύγκρουσης πρέπει να εξαλειφθούν - μια φράση δανεισμένη από τη ρητορική του Κρεμλίνου που δικαιολογεί την εισβολή.

Αναφέρει επίσης ότι το Καταστατικό του ΟΗΕ πρέπει να γίνει σεβαστό, γεγονός που επιβεβαιώνει την απροθυμία του Πεκίνου να προσφέρει ρητή υποστήριξη σε έναν πόλεμο που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υποβάθμισε την Τετάρτη τις συγκρίσεις μεταξύ των επισκέψεων, λέγοντας ότι «έχει περισσότερο νόημα να συγκρίνουμε την ουσία... [αντί] τα τελετουργικά χαρακτηριστικά» των ταξιδιών του Πούτιν και του Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, ο Πούτιν και ο Σι επέκτειναν τη Ρωσο-κινεζική Συνθήκη Καλής Γειτονίας, Φιλίας και Συνεργασίας, η οποία είχε αρχικά υπογραφεί τον Ιούλιο του 2001.

Διμερές εμπόριο

Η Μόσχα και το Πεκίνο έχουν δημιουργήσει ένα σταθερό σύστημα διμερούς εμπορίου προστατευμένο από εξωτερικές πιέσεις και αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές, δήλωσε ο Πούτιν σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή του με τον Σι.

Εξήγησε ότι η διεξαγωγή εμπορίου σε ρούβλια και γουάν βοηθά στην προστασία της οικονομικής συνεργασίας από «εξωτερικές επιρροές» και διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των εμπορικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

«Τα συντονισμένα βήματα που έλαβαν η Ρωσία και η Κίνα για τη μεταφορά των μεταξύ τους διακανονισμών, μεταξύ των χωρών μας στο σύνολό τους, σε εθνικά νομίσματα, ήταν μεγάλης σημασίας. Ως αποτέλεσμα, σχεδόν όλες οι ρωσο-κινεζικές εξαγωγικές-εισαγωγικές συναλλαγές πραγματοποιούνται σε ρούβλια και γουάν» τόνισε.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει την αδιάλειπτη προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Κίνα και ότι η ρωσική πυρηνική εταιρεία Rosatom ολοκληρώνει την κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής ενέργειας σε πυρηνικούς σταθμούς στην Κίνα, στο πλαίσιο της ευρύτερης ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Πούτιν επεσήμανε αυτό που χαρακτήρισε θετικά αποτελέσματα από το διμερές καθεστώς χωρίς βίζα, το οποίο έχει ενισχύσει τον τουρισμό.

«Το 2025, περισσότεροι από 2 εκατομμύρια Ρώσοι έφτασαν στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Πάνω από 1 εκατομμύριο Κινέζοι πολίτες επισκέφθηκαν τη Ρωσία», τόνισε.