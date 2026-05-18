ΔΑΑ: Αυξήθηκε 8,1% η επιβατική κίνηση το α' τρίμηνο - Στα 18,9 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Αυξημένη κατά 8,1% στους 6,3 εκατ. επιβάτες ήταν η επιβατική κίνηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για το α' τρίμηνο 2026 σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα διαμορφώθηκαν στα 117,9 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2026, μειωμένα κατά 5,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κυρίως λόγω της προσωρινής έκπτωσης 30% στο Τέλος Εξυπηρέτησης Επιβατών, η οποία ίσχυσε από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως τις 30 Απριλίου 2026.

Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 55,3 εκατ. ευρώ με μείωση 14,9% σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2025, ενώ τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 18,9 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 7,3 εκατ. ευρώ. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η μείωση της κερδοφορίας ήταν αναμενόμενη και οφείλεται στον κλάδο των Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, ο οποίος επηρεάζεται από την τιμολογιακή πολιτική των Αεροπορικών Χρεώσεων, σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Τα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε 18,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,3 εκατ. ευρώ, όπως αναμενόταν, προκειμένου τα αποτελέσματα των Αεροπορικών Δραστηριοτήτων σε ετήσια βάση να παραμείνουν εναρμονισμένα με το ρυθμιστικό πλαίσιο, μετά την εξάντληση του Μεταφερόμενου Ποσού.

Τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από Αεροπορικές Δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 82,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 9,6% σε σύγκριση με το 1ο Τρίμηνο του 2025, λόγω της πολιτικής των Αεροπορικών Χρεώσεων της Εταιρείας και συγκεκριμένα της προσωρινής έκπτωσης 30% στο Τέλος Εξυπηρέτησης Επιβατών, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως την 30η Απριλίου 2026. Μέσω αυτής της πολιτικής, η Εταιρεία στοχεύει στην εναρμόνιση της κερδοφορίας των Αεροπορικών Δραστηριοτήτων για το 2026 με την απόδοση 15% επί του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο, μετά την εξάντληση του Μεταφερόμενου Ποσού.

Τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από τις Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε 35 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,8% σε σύγκριση με το 1ο Τρίμηνο του 2025. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τα υψηλότερα έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες, τα οποία ενισχύθηκαν από την αύξηση της επιβατικής κίνησης, επηρεάστηκαν ωστόσο από ηπιότερη καταναλωτική δαπάνη λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς και από τη μείωση των εσόδων από υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων εξαιτίας της διακοπής λειτουργίας και μετεγκατάστασης του χώρου στάθμευσης μικρής διάρκειας P1 από τον Ιούλιο του 2025, στο πλαίσιο της κατασκευής του νέου Πολυώροφου Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων.

Τα λειτουργικά έξοδα κατά το 1ο Τρίμηνο του έτους ανήλθαν σε 58,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,5 εκατ. ευρώ ή 4,5% σε σύγκριση με το 1ο Τρίμηνο του 2025.

Εξελίξεις στην αεροπορική κίνηση

Κατά το 1ο Τρίμηνο, το οποίο παραδοσιακά αποτελεί το χαμηλότερο τρίμηνο του έτους από πλευράς επιβατικής κίνησης, το Αεροδρόμιο εξυπηρέτησε συνολικά 6,28 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 8,1% σε σύγκριση με το 1ο Τρίμηνο του 2025. Η ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική του τελευταίου τριμήνου του 2025 συνεχίστηκε και κατά τους δύο πρώτους μήνες του έτους, με τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο να καταγράφουν υψηλούς ρυθμούς αύξησης έναντι του 2025, περίπου 8,6% και 13,2% αντίστοιχα.

Η αύξηση της επιβατικής κίνησης επιβραδύνθηκε τον Μάρτιο του 2026 σε σύγκριση με τους δύο προηγούμενους μήνες, εν μέσω της εντεινόμενης γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η επιβατική κίνηση παρέμεινε αυξημένη κατά 3,8% σε σχέση με τα επίπεδα του 2025. Η επίδραση των γεωπολιτικών εντάσεων συνεχίστηκε και τον Απρίλιο, με την αύξηση της επιβατικής κίνησης για τον συγκεκριμένο μήνα να επιβραδύνεται στο 1% σε σύγκριση με το 2025. Η Εταιρεία συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα σχετικά με την έκταση και τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, διατηρεί την εκτίμησή της για αύξηση της επιβατικής κίνησης για το σύνολο του 2026 σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό.

Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend)

Στις 15 Μαΐου 2026, η Εταιρεία ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 83,25 εκατ. ευρώ, το οποίο προστέθηκε στο Κεφάλαιο Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, σε συνέχεια της επιτυχούς υλοποίησης του δεύτερου έτους του τετραετούς Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend) 2025-2028. Στο Πρόγραμμα ανταποκρίθηκαν θετικά 2.166 μέτοχοι, με αποτέλεσμα η συμμετοχή να ανέλθει σε 87,64% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 8.653.718 ευρώ και ανήλθε σε 318.197.805 ευρώ, διαιρούμενο σε 318.197.805 κοινές, άυλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής τους, συνολικού ποσού 74.595.049,16 ευρώ, πιστώθηκε στον λογαριασμό «Διαφορά υπέρ το άρτιο». Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις στις Αεροπορικές Δραστηριότητες.

Πρόγραμμα Επέκτασης Αεροδρομίου

Οι κατασκευαστικές εργασίες για τον Πολυώροφο Χώρο Στάθμευσης Οχημάτων και τον νέο Χώρο Στάθμευσης Αεροσκαφών στο βορειοδυτικό τμήμα του Αεροδρομίου, οι οποίες ξεκίνησαν το 2025, βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Πολυώροφος Χώρος Στάθμευσης Οχημάτων θα διαθέτει δυναμικότητα περίπου 3.365 θέσεων, ενώ ο νέος βορειοδυτικός Χώρος Στάθμευσης Αεροσκαφών θα παρέχει 32 απομακρυσμένες θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών τύπου Code C, καθώς και νέο σταθμό εξυπηρέτησης της περιοχής στάθμευσης αεροσκαφών, τροχοδρόμους και γέφυρες για τα οχήματα εξυπηρέτησης, με την ολοκλήρωση και των δύο έργων να αναμένεται το 2027.

Η Εταιρεία συνεχίζει τη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση του Κύριου και του Δορυφορικού Αεροσταθμού (MTB/STB), η οποία υλοποιείται βάσει της προσέγγισης Πρώιμης Συμμετοχής Εργολάβου (Early Contractor Involvement – ECI), επιτρέποντας στον ΔΑΑ να διασφαλίζει έγκαιρη ανατροφοδότηση από τους εργολάβους για την αποτελεσματική προετοιμασία και υλοποίηση του έργου. Η διαγωνιστική διαδικασία εξελίσσεται ομαλά με την επιλογή του προτιμητέου αναδόχου να αναμένεται κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Γεωπολιτικές εξελίξεις

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επηρεάζει την επιβατική κίνηση από τις πληγείσες περιοχές. Επιπλέον, τυχόν παρατεταμένη διάρκεια ή/και περαιτέρω κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές του αεροπορικού καυσίμου και ενδεχομένως σε ελλείψεις καυσίμου σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες των αεροπορικών εταιρειών και τη ζήτηση για το αεροπορικό ταξίδι, ανάλογα με την έκταση και τη διάρκεια της κρίσης.

Η Εταιρεία συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να αξιολογεί τις πιθανές επιπτώσεις στις δραστηριότητες και τη χρηματοοικονομική της επίδοση. Με βάση τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, δεν έχει διαπιστωθεί ουσιώδης επίπτωση στη συνολική επιβατική κίνηση ή στη χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας και, ως εκ τούτου, η Εταιρεία διατηρεί τις προβλέψεις της για το 2026.