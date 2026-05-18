Νέες απώλειες στις ευρωαγορές με φόντο Τραμπ - Ιράν

Σε υψηλό δύο εβδομάδων το πετρέλαιο με ράλι στις ομολογιακές αποδόσεις. «Κοκκίνισε» η Ασία. Η εικόνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστηριακά ταμπλό.

Τελευταία ενημέρωση 11:23

Σε νέο γύρο πιέσεων τελούν οι ευρωαγορές τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αντιδρούν με ανησυχία στις τιμές του πετρελαίου που συνεχίζουν να αυξάνονται και το sell off στα ομόλογα επεκτείνεται, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό επιμένουν χωρίς ενδείξεις συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημειώνει πτώση 0,74% στις 602,41 μονάδες ενώ ο Eurostoxx 50 υποχωρεί 0,90% στις 5.773 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης διολισθαίνει 0,54% στις 23.820 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο καταγράφει πτώση 0,15% στις 10.179 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώνεται 1,03% στις 7,868 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατρακυλά 2,06% στις 48.103 μονάδες ενώ ο IBEX 35 σημειώνει απώλειες 0,36% στις 17.529 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι μετοχές της ενέργειας ενισχύονται 0,7% στις αρχές των συναλλαγών, καθώς οι τιμές του «μαύρου χρυσού» επιδίδονται σε ράλι: Τα futures του WTI των ΗΠΑ σκαρφαλώνει 1,56% στα 107,03 δολάρια ανά βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent προσθέτουν 1,11% στα 110,46 δολάρια το βαρέλι, σε υψηλό 2 εβδομάδων. Η μετοχή της Ryanair υποχωρεί 3,35% καθώς δήλωσε προετοιμασμένη για το σενάριο ενός «Αρμαγεδδώνα» εν μέσω της κρίσης στα καύσιμα των αεροσκαφών.

«Αν έχουμε σχέδια για μία κατάσταση Αρμαγεδδώνα; Φυσικά και έχουμε, αλλά δεν πιστεύω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Όπως έχουν τα πράγματα, λειτουργούμε με το πλήρες πρόγραμμα για αυτό το καλοκαίρι και σχεδιάζουμε να ενεργήσουμε με τον ίδιο τρόπο και τη χειμερινή περίοδο» υπογράμμισε ο οικονομικός διευθυντής της αεροπορικής εταιρείας Νιλ Σοράχαν.

Στις αγορές ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού εκτινάσσεται 1% στο 4,6073%, υψηλό 15 μηνών, ενώ η απόδοση του 10ετούς βρετανικού τίτλου, γνωστού ως Gilt, του σημείου αναφοράς για τον δανεισμό της βρετανικής κυβέρνησης, έφτασε στο 5,165% τη Δευτέρα, παρά τη μείωση κατά περίπου 1 μονάδα βάσης ενώ η απόδοση του 10ετούς γερμανικού «τσίμπησε» πάνω από 2 μονάδες βάσης στο 3,1776%.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν να «κινηθεί γρήγορα» για να συμφωνήσει στους όρους ενός ειρηνευτικού deal. Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι «ο χρόνος τρέχει» για το Ιράν και προειδοποίησε ότι «δεν θα μείνει τίποτα» εάν δεν ληφθούν σύντομα μέτρα, προσθέτοντας ότι «ο χρόνος είναι πολύτιμος». Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά η προειδοποίηση έρχεται καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν φαίνεται να βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Απώλειες στην Ασία

Το ρευστό γεωπολιτικό σκηνικό έφερε πτώση στα χρηματιστήρια της Ασίας. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 απώλεσε 1,45%, στις 8.505,30 μονάδες. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 έχασε 0,97%, στις 60.815,95 μονάδες, ενώ ο Topix σημείωσε πτώση 0,97%, στις 3.826,51 μονάδες. Στη Νότια Κορέα ο Kospi κέρδισε 0,31% στις 7.516,04 μονάδες, ενώ ο Kosdaq διολίσθησε 1,66%, στις 1.111,09 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng έχασε 1,41%, στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 απώλεσε 0,87%. Στην Ταϊβάν, ο Taiex έπεσε 0,68%, στις 40.891,82 μονάδες.