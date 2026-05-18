Deal 3,88 δισ. δολαρίων για Anglo American και Dhilmar - Τι περιλαμβάνει

Τα χαλυβουργεία άνθρακα που κατέχει στην Αυστραλία πουλά στην βρετανική εταιρεία εξόρυξης Dhilmar η Anglo American για έως και 3,88 δισ. δολάρια, αποχωρώντας από τον τομέα, με στόχο τη μείωση των χρεών της και τη βελτιστοποίηση των assets της ενόψει της συγχώνευσης με την καναδική Teck Resources.

Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, Anglo, πωλεί τα ορυχεία στη λεκάνη Μπόουεν του Κουίνσλαντ, την κορυφαία περιοχή εξόρυξης άνθρακα στον κόσμο στον τομέα της χαλυβουργίας, στο πλαίσιο του σχεδίου της να εκποιήσει ή να αποσχίσει μη βασικά assets ενόψει της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με την Teck Resources, η οποία θα δημιουργήσει μια εταιρεία με επίκεντρο τον χαλκό.

Η συμφωνία περιλαμβάνει 2,3 δισ. δολάρια σε μετρητά και έως 1,58 δισ. δολάρια που συνδέονται με τις τιμές του άνθρακα, με τα έσοδα να προορίζονται για τη μείωση του χρέους, ανέφερε η εταιρεία σύμφωνα με το Reuters.

«Μέσω αυτής της συναλλαγής, θα ολοκληρώσουμε την έξοδό μας από τον άνθρακα χαλυβουργίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anglo, Ντάνκαν Γουάνμπλαντ.

Πέρυσι, η Peabody απέσυρε την προσφορά της ύψους 3,78 δισ. δολαρίων για τα αυστραλιανά assets της Anglo, αφού οι δύο εταιρείες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για τη μείωση της τιμής μετά από πυρκαγιά σε ορυχείο.