ΔΕΗ: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ - «Ταβάνι» τα 19,75 ευρώ ανά νέα μετοχή

Η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε την Παρασκευή στα 19,75 ευρώ, με την κεφαλαιοποίησή της να βρίσκεται μία «ανάσα» από τα 7,3 δισ. ευρώ.

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με στόχο την άντληση περί των 4 δισ. ευρώ, με δημόσια εγγραφή στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση εκτός Ελλάδας, σε θεσμικούς και λοιπούς επιλέξιμους επενδυτές. Η διαδικασία θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Μαΐου, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να εμφανίζεται ιδιαίτερα ζωηρό, ενώ η ιστορική ΑΜΚ συνδέεται με το Στρατηγικό Σχέδιο της περιόδου 2026–2030 για τη χρηματοδότηση του πλάνου των 24 δισ. ευρώ.

Το ελληνικό Δημόσιο θα «μπει» στην ΑΜΚ ώστε να διατηρήσει το ποσοστό του στο 33,4%, ενώ συμμετοχή έως 1,2 δισ. ευρώ έχει εκφράσει και η CVC Capital. Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων προς τους αναλυτές, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, χαρακτήρισε το πρώτο τρίμηνο ως ιδιαίτερα ισχυρό, με τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) να φτάνουν τα 0,7 δισ. ευρώ έναντι 0,5 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, η ΑΜΚ θα γίνει μέσω έκδοσης μέχρι και 369.270.000 νέων κοινών, άυλων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 2,48 εκάστη ευρώ, με μέγιστη τιμή διάθεσης 19,75 ευρώ ανά Νέα Μετοχή, ήτοι την τιμή κλεισίματος διαπραγμάτευσης της 15.05.2026. Ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού ποσού που θα αντληθεί τελικώς μέσω της ΑΜΚ δια της Τιμής Διάθεσης και το τελικό ονομαστικό ποσό της ΑΜΚ θα ισούται με το γινόμενο του τελικού αριθμού των Νέων Μετοχών επί την ονομαστική τους αξία (ήτοι 2,48 ευρώ ανά Νέα Μετοχή).

Επιπλέον, αποφασίστηκε η διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές, με δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους, κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων Μετοχών στην Euronext Athens στις 18.05.2026, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας, που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της Euronext Securities Athens Α.Ε., Μετόχους κατά ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν έως και το ίδιο ποσοστό συμμετοχής μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, εφόσον συμμετάσχουν σχετικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (το «Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής») και ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας, και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των υφιστάμενων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου.

Το χρονοδιάγραμμα για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή είναι το ακόλουθο, ωστόσο εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και τον ιστότοπο της Εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζήτηση που έχει εκδηλωθεί προσεγγίζει τα 9 δισ. ευρώ, με τις Blackrock, Wellington και Schroeders Capital να συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγάλων ονομάτων. Τα αντληθέντα κεφάλαια προορίζονται για επενδύσεις στις βασικές γεωγραφικές αγορές της ΔΕΗ, για περαιτέρω διεθνή επέκταση, αλλά και για είσοδο σε στρατηγικούς τομείς ενέργειας και τεχνολογίας.