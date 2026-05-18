Χατζηδάκης: Οικονομία - άμυνα - θεσμική επανεκκίνηση το τρίπτυχο της ΝΔ για το 2030

«Οικονομία και κοινωνική πολιτική, εξωτερική πολιτική και άμυνα και θεσμική επανεκκίνηση είναι οι τρεις πυλώνες του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για το 2030» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ

«Έχουμε ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία, δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Παντού στον κόσμο οι λαοί δεν λένε "μπράβο" για αυτά που έκανε μια κυβέρνηση αλλά κοιτάζουν μπροστά, που μπορούν να ακουμπήσουν τις ελπίδες τους. Και σήμερα στη χώρα μας μόνο στη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη μπορούν να στραφούν» υπογράμμισε.

Εξειδικεύοντας τον σχεδιασμό, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε τα εξής:

Οικονομία και κοινωνική πολιτική : «Αφού πετύχαμε δημοσιονομική εξυγίανση και πλεονάσματα, έχουμε τα θεμέλια ώστε να επιταχύνουμε δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και την δίκαια διανομή του πλούτου. Την προηγούμενη επταετία δημιουργήθηκαν 560.000 νέες θέσεις εργασίας. Στόχος τώρα είναι η ανεργία από 8% να πάει στο 6%. Δηλαδή να πλησιάσουμε τον στόχο της πλήρους απασχόλησης. Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί περαιτέρω σε επίπεδο που θα προσδιορίσουμε πριν τις εκλογές, όπως και ο μέσος μισθός. Έχουμε συμφωνήσει με τον ΟΟΣΑ, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό μιας νέας γενιάς μεταρρυθμίσεων, αξιοποιώντας περαιτέρω τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, για μια οικονομία πιο εξωστρεφή και παραγωγική».

Απαντώντας εξάλλου σε ερωτήσεις ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε τα εξής: