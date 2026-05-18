Ινδία: Νέο ιστορικό χαμηλό για τη ρουπία

Σε νέο ιστορικό χαμηλό διολισθαίνει η ινδική ρουπία τη Δευτέρα, καθώς οι επίμονα υψηλές τιμές ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν οδήγησαν τις αποδόσεις των ομολόγων παγκοσμίως στα ύψη, μειώνοντας την όρεξη για ρίσκο και επιδεινώνοντας τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο.

Η ρουπία υποχωρεί 0,3% στα 96,2275 ανά δολάριο, ξεπερνώντας το προηγούμενο ιστορικό χαμηλό των 96,1350. Το νόμισμα της Ασίας με τη χειρότερη απόδοση για το 2026 έχει κατρακυλήσει σε ιστορικά χαμηλά για πέντε συνεχόμενες συνεδριάσεις. Οι traders ανέφεραν ότι οι απώλειες θα ήταν μεγαλύτερες αν δεν υπήρχε η πιθανή παρέμβαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας.

Εκτός από τις παρεμβάσεις στην αγορά, οι Ινδοί υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής έχουν εφαρμόσει σπάνιους περιορισμούς για να στηρίξουν τη ρουπία, όπως, πιο πρόσφατα, περιορισμούς στις περισσότερες εισαγωγές αργού. Το ινδικό νόμισμα μετρά απώλειες 5,5% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. «Με τις πιθανότητες το πετρέλαιο να παραμείνει στα ύψη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αναθεωρούμε την πρόβλεψή μας για περαιτέρω εξασθένηση της ρουπίας» ανέφεραν οι αναλυτές της BofA Global Research.

Οι ξένοι επενδυτές έχουν πουλήσει καθαρά πάνω από 23,5 δισ. δολάρια σε ινδικές μετοχές και ομόλογα από τον Μάρτιο. Οι διεθνείς μετοχές και τα ομόλογα από το Τόκιο έως τη Νέα Υόρκη διευρύνουν τις απώλειές τους, καθώς οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή πυροδότησαν φόβους για πληθωρισμό, όπως υπογραμμίζει το Reuters.

Οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν φάνηκαν να έχουν σταματήσει μετά από μια επίθεση με drones σε πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στα ΗΑΕ. Η πίεση αντανακλάται και στα ινδικά assets, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου να αυξάνεται κατά 6 μονάδες βάσης στο 7,12%, ενώ ο δείκτης αναφοράς Nifty 50 απώλεσε πάνω από 1%.