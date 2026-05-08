Αναβάθμιση guidance από Commerzbank - «Τσεκούρι» σε 3.000 θέσεις εργασίας

Αναβάθμισε το guidanace της για φέτος η Commerzbank, ενώ προανήγγειλε περισσότερες περικοπές θέσεων εργασίας, καθώς η Διευθύνουσα Σύμβουλος, Μπετίνα Ορλόπ, ενισχύει την άμυνά της απέναντι στην επιθετική προσπάθεια εξαγοράς από την UniCredit.

Τα κέρδη για ολόκληρο το έτος θα φτάσουν τουλάχιστον τα 3,4 δισ. ευρώ σε ανοδική αναθεώρηση από τα 3,2 δισ. ευρώ που προέβλεπε ενώ η Commerzbank εξέδωσε επίσης νέους μεσοπρόθεσμους στόχους, συμπεριλαμβανομένων 3.000 απολύσεων που θα πρέπει να τη βοηθήσουν να διπλασιάσει τα κέρδη της έως το 2030.

Οι νέοι στόχοι είναι «φιλόδοξοι, αν και θα περιμέναμε σκεπτικισμό από την πλευρά της αγοράς», επεσήμανε ο αναλυτής της KBW, Tόμας Χάλετ. «Οι προσδοκίες έχουν ήδη αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες» πρόσθεσε σύμφωνα με το Bloomberg.

Η UniCredit υποστηρίζει ότι μπορεί να αυξήσει την κερδοφορία της Commerzbank, εντείνοντας τη δυναμική στο διεθνές της δίκτυο, με την προσφορά εξαγοράς να αφορά λίγο πάνω από το 30%, χωρίς να αποκτά άμεσα τον πλήρη έλεγχο.

Η γερμανική κυβέρνηση, η οποία αντιτίθεται στη συμφωνία, κατέχει περισσότερο από 12%. Ωστόσο, έχει λίγες νομικές επιλογές για να σταματήσει την ιταλική τράπεζα εάν υποβάλει μια πειστική προσφορά εξαγοράς.

