Peloton: 630,9 εκατ. δολάρια τα έσοδα γ' τριμήνου - Άλμα 60% στις ελεύθερες ταμειακές ροές

Επέστρεψε στην κερδοφορία το τρίτο τρίμηνο η Peloton, ξεπερνώντας παράλληλα τις προβλέψεις της Wall Street στα έσοδα, με αποτέλεσμα η μετοχή της να κάνει προσυνεδριακό άλμα 13%. Η εταιρεία αναφέρει πως οι πωλήσεις εξοπλισμού και τα έσοδα από συνδρομές υπήρξαν παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας της, με τις ελεύθερες ταμειακές ροές να αυξάνονται σχεδόν κατά 60%.

«Πιστεύουμε ότι αυτό ήταν ένα αρκετά καλό τρίμηνο όσον αφορά το πού βρισκόμαστε στρατηγικά», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Πίτερ Στερν. Η επιχείρηση ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 26,4 εκατ. δολαρίων ή 6 σεντς ανά μετοχή, από ζημίες 47,7 εκατ. δολαρίων, ή 12 σεντς ανά μετοχή, το Q3 2025. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 630,9 εκατ. δολάρια, αυξημένες 1% από 624 εκατ. δολάρια πέρυσι έναντι πρόβλεψης για 617,6 εκατ. δολαρίων. Για όλο το 2026, προβλέπει συνολικά έσοδα μεταξύ 2,42 δισ. δολαρίων και 2,44 δισ. δολαρίων.

«Είμαστε πραγματικά ευαίσθητοι στο γεγονός ότι οι άνθρωποι αισθάνονται άγχος σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον και αυτό επηρεάζει διαφορετικούς καταναλωτές με πραγματικά διαφορετικούς τρόπους. Τούτου λεχθέντος, πιστεύουμε ότι οι αλλαγές τιμών που κάναμε στο δεύτερο τρίμηνο - ήταν σωστές. Είχαμε προσθέσει τεράστια αξία τα επόμενα τρία ή τέσσερα χρόνια από τότε που κάναμε οποιαδήποτε αλλαγή στις τιμές των συνδρομών μας» πρόσθεσε ο CEO.

Η Peloton έχει επίσης συνάψει νέες συνεργασίες και δοκιμάσει στρατηγικές για να κερδίσει πίσω πελάτες. Τον περασμένο μήνα, ανακοίνωσε μια συμφωνία με το Spotify, η οποία έθεσε στη διάθεση των συνδρομητών του Spotify Premium περισσότερα από 1.400 μαθήματα γυμναστικής της. Λανσάρισε επίσης τα πρώτα της προϊόντα Bike and Tread για γυμναστήρια με μεγάλη κυκλοφορία τον Μάρτιο.