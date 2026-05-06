Wall Street: Δεύτερη ημέρα ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Οι ελπίδες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έδωσαν «φτερά» στην αμερικανική αγορά. Άλμα 18,62% για την AMD.

Ρεκόρ για δεύτερη διαδοχική ημέρα κατέγραψαν οι S&P 500 και Nasdaq στις συναλλαγές της Wall Street λαμβάνοντας ώθηση από τις ελπίδες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την «βουτιά» στις τιμές του πετρελαίου.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε άνοδο 1,24% στις 49.910 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 έκλεισε για πρώτη φορά πάνω από τις 7.300 μονάδες, στις 7.365 με κέρδη 1,46%. Ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύθηκε 2,02% στις 25.38 μονάδες σε νέο ιστορικό υψηλό.

Στο ταμπλό, η μετοχή της AMD έκανε άλμα 18,62% αφότου ανακοίνωσε ότι τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 38% το α' τρίμηνο, φτάνοντας τα 10,25 δισ. δολάρια από 7,44 δισ. δολάρια ένα χρόνο πριν και εξέδωσε ισχυρό guidance για το β' τρίμηνο.

Επιπλέον, η μετοχή της Disney κέρδισε 7,47% καθώς ανακοίνωσε ισχυρά τριμηνιαία μεγέθη με αύξηση εσόδων από streaming και theme parks, ενώ ο ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος, Τζος Ντ'Αμάρο επανέλαβε ότι αναμένει επιτάχυνση της ανάπτυξης στο δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους.

Τέλος, κέρδη 8,41% κατέγραψε η μετοχή της Uber στον απόηχο της ανακοίνωσης για αύξηση εσόδων και κρατήσεων, μία ένδειξη ότι η ισχυρή ζήτηση από τους Αμερικανούς επιβάτες θα αντισταθμίσει τον αντίκτυπο από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Το Axios, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος αποκάλυψε ότι οι δύο πλευρές έχουν καταρτίσει ένα μνημόνιο κατανόησης μεγέθους μίας σελίδας, στο οποίο περιλαμβάνεται και πρόβλεψη για μελλοντικές διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος πως το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί και να συνάψει μια συμφωνία, επιμένοντας ότι οι ΗΠΑ τα πάνε «πολύ καλά» στο Ιράν και έδωσε μία εβδομάδα προθεσμία για την οριστικοποίηση του deal.

Στα μάκρο της ημέρας, η νέα έκθεση της εταιρείας επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP έδειξε πως η ιδιωτική απασχόληση ενισχύθηκε κατά 109.000 θέσεις εργασίας για τον μήνα, ένα βήμα παραπάνω από τις 61.000 που δημιουργήθηκαν τον Μάρτιο και καλύτερα από την εκτίμηση του Dow Jones για 84.000. σύμφωνα με το CNBC. Για το σύνολο του Μαρτίου, η πρόβλεψη αναθεωρήθηκε προς τα κάτω κατά 1.000.

Οι μισθοί για όσους παραμένουν στις θέσεις εργασίας τους αυξήθηκαν κατά 4,4% ετησίως, μειωμένοι κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα. Η δημιουργία θέσεων εργασίας επικεντρώθηκε σε μερικές βασικές κατηγορίες για την αμερικανική οικονομία, μια ένδειξη ότι ενώ οι προσλήψεις συνολικά είναι σταθερές, τα οφέλη δεν κατανέμονται σε όλους τους τομείς των εργαζομένων.