Eurobank: Ισχυρά καθαρά κέρδη και πιστωτική επέκταση 1,1 δισ. στο τρίμηνο

Αύξηση 4% σημείωσαν τα καθαρά έσοδα από τόκους της Eurobank το α' τρίμηνο του 2026 και ανήλθαν στα 664 εκατ. ευρώ.

Σε 331 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank για το α' τρίμηνο του 2026, ενώ η πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε 1,1 δισ. ευρώ. Τα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το κόστος εθελούσιας εξόδου ύψους 35 εκατ. ευρώ στην Eurobank Ltd και κέρδος 19 εκατ. ευρώ από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 351 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,7% σε ετήσια βάση, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,09 ευρώ, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) να ανέρχεται σε 15,1%.

Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 4% σε 664 εκατ ευρώ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υποχώρησε κατά 7 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση σε 2,46%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ (το μέσο επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ μειώθηκε σε 200 μονάδες βάσης το Α΄ Τρίμηνο 2026, έναντι με 279 μονάδες βάσης το Α΄ Τρίμηνο 2025).

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 19,9% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 203 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των εσόδων από Χορηγήσεις Δανείων και της Διαχείρισης Περιουσίας και των εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες μετά την απόκτηση των ασφαλιστικών θυγατρικών ERB στην Κύπρο το Β’ Τρίμηνο 2025, και αντιστοιχούσαν σε 75 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,4% σε 866 εκατ. ευρώ, και τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 6,1% σε ετήσια βάση σε 877 εκατ. ευρώ.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 8,5% σε 330 εκατ. ευρώ. Οι δείκτες κόστους -οργανικών εσόδων και κόστους- συνολικών εσόδων διαμορφώθηκαν σε 38,1% και 37,6% αντίστοιχα το Α΄ Τρίμηνο 2026. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 6,6% σε 536 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 4,7% σε 547 εκατ. ευρώ. Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 0,3% σε 76 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν σε 55 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,8% σε 460 εκατ. ευρώ.

Tα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδος μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 10,4% σε 165 εκατ. ευρώ και συνεισέφεραν 47% στη κερδοφορία του Ομίλου. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στην Κύπρο μειώθηκαν κατά 14,7% σε ετήσια βάση σε 103 εκατ. ευρώ και στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 2,2% σε ετήσια βάση σε 65 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) διαμορφώθηκε σε 2,6% και η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ανήλθε σε 94,1% στις 31 Μαρτίου 2026.

Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνονται σε 20,4% και 15,4% αντίστοιχα.

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε 2,55 ευρώ, αυξημένα κατά 6,7% σε ετήσια βάση.

To σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 108 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026, εκ των οποίων 62,3 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, 28,7 δισ. ευρώ στην Κύπρο και 14 δισ. ευρώ στη Βουλγαρία.

Τα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά 1,1 δισ. ευρώ το Α΄ Τρίμηνο 2026, εκ των οποίων 0,4 δισ. στην Ελλάδα και 0,7 δισ. ευρώ στις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 57,1 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026, εκ των οποίων 37,7 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, 9 δισ. ευρώ στην Κύπρο και 9,3 δισ. ευρώ στη Βουλγαρία. Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε 35,2 δισ. ευρώ τα στεγαστικά σε 13,1 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά σε 5 δισ. ευρώ.

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε 82,4 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026 (μειωμένες κατά 0,2 δισ. ευρώ το Α΄ Τρίμηνο 2026), εκ των οποίων 45 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, 23,8 δισ. ευρώ στην Κύπρο και 11,1 δισ. ευρώ στη Βουλγαρία. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 67,6% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 165,3% στις 31 Μαρτίου 2026.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 25,9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 10,2 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026. Το ενεργητικό και παθητικό των private banking πελατών ενισχύθηκε κατά 6,2% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 14,1 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026.

Δήλωση του CEO, Φωκίωνα Καραβία

«Παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, η Eurobank συνεχίζει την οργανική της ανάπτυξη και την επίτευξη υψηλών επιδόσεων. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η πιστωτική επέκταση παρέμεινε ισχυρή σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε, με τις χορηγήσεις να αυξάνονται κατά 1,1 δισ. ευρώ ή 10% σε ετήσια βάση. Στην Ελλάδα, τα δάνεια προς επιχειρήσεις σημείωσαν σημαντική άνοδο χρηματοδοτώντας επενδύσεις, ενώ η στεγαστική πίστη παρουσιάζει σημάδια σταδιακής ανάκαμψης. Ταυτόχρονα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφωθήκαν σε 9 σεντς, με τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος να συνεισφέρουν περίπου το ήμισυ των κερδών του Ομίλου.

Η Eurobank κατέγραψε τις παραπάνω επιδόσεις, παρά τις αναταράξεις λόγω των εξελίξεων στην περιοχή του Κόλπου. Αν και στην παρούσα φάση είναι δύσκολη η οποιαδήποτε ακριβής πρόβλεψη, οι εκτιμήσεις για το ΑΕΠ έχουν ήδη αναθεωρηθεί χαμηλότερα. Ωστόσο, η περιοχή μας αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς ψηλότερους του μέσου όρου της ευρωζώνης.

Σε αυτή τη συγκυρία, η συνετή δημοσιονομική πολιτική με την οποία η Ελλάδα και η Κύπρος εισέρχονται στην διεθνή κρίση αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, επιτρέποντας την δυνατότητα παροχής μέτρων στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Συνολικά, οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν τη δυναμική των εσόδων μας και την ικανότητά μας για την επίτευξη ισχυρής οργανικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, χωρίς να υποεκτιμούμε τις διεθνείς εξελίξεις και την επίπτωσή τους στους ρυθμούς ανάπτυξης, παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας για το 2026».