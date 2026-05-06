Ρεκόρ εκδόσεων εταιρικών ομολόγων στην Ευρώπη

Με ρυθμό ρεκόρ κατέκλυσαν οι εταιρείες την αγορά ομολόγων της Ευρώπης, σπεύδοντας να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση, καθώς οι κεντρικές τράπεζες προειδοποιούν ότι η σύγκρουση στο Ιράν θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό και να οδηγήσει τα επιτόκια σε υψηλότερα επίπεδα, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν σε 43 εκδόσεις, που αποτελεί ιστορικό υψηλό.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το Bloomberg, η Airbus εξέδωσε το πρώτο της ομόλογο μετά από σχεδόν έξι χρόνια, ενώ η Carlsberg έκανε ντεμπούτο στην αγορά υβριδικού χρέους και η Novartis προχώρησε στην έκδοση τριών ομολόγων. Τόσο οι εταιρείες επενδυτικής βαθμίδας, όσο και οι εταιρείες με αξιολόγηση junk συμμετέχουν σε αυτό το «κύμα» εκδόσεων ομολόγων.

«Τα πιστωτικά spreads παραμένουν κοντά σε ιστορικά χαμηλά δεδομένου του περιβάλλοντος των επιτοκίων», επεσήμανε ο Τζέιμς Κουνίφ, επικεφαλής του συνδικάτου κεφαλαιαγορών εταιρικού και δομημένου χρέους της HSBC για την Ευρώπη. «Οι επενδυτές είναι σε καλή θέση για να μειώσουν την αναμενόμενη προσφορά, με τον Μάιο να είναι ένας από τους πιο πολυάσχολους μήνες του έτους» πρόσθεσε.

Η καταιγίδα των εκδόσεων κατά τη διάρκεια ενός παραδοσιακά ενεργού μήνα ήρθε σε μια ημέρα που τα ομόλογα παγκοσμίως ανέκαμψαν και οι δείκτες πιστωτικού κινδύνου υποχώρησαν λόγω της αισιοδοξίας ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σε μια συμφωνία. Ο δείκτης iTraxx Europe των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου επενδυτικής βαθμίδας υποχώρησε σε χαμηλότερο από τις 17 Απριλίου, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για τις εταιρείες με αξιολόγηση junk έφτασε σε σχεδόν χαμηλό διμήνου.

Οι δανειολήπτες εκμεταλλεύονται επίσης ένα περιορισμένο χρονικό περιθώριο αυτόν τον μήνα, δεδομένων των αργιών σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν κλειστό τη Δευτέρα, ενώ η Γαλλία θα είναι κλειστή την Παρασκευή και στη συνέχεια η Ημέρα της Αναλήψεως στις 14 Μαΐου θα σταματήσει επίσης τις συναλλαγές σε ορισμένες αγορές.