Maersk: Στα 1,73 δολάρια τα EBITDA το α' τρίμηνο, υψηλότερα από τις προσδοκίες

Η Maersk, που συχνά θεωρείται δείκτης για το παγκόσμιο εμπόριο, εξακολουθεί να προβλέπει αύξηση του παγκόσμιου όγκου εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ 2% και 4% για φέτος.

Ξεπέρασαν τις προσδοκίες τα κέρδη της Maersk για το α' τρίμηνο, ωστόσο ο ναυτιλιακός κολοσσός διατήρησε αμετάβλητο το guidance για το σύνολο του έτους προειδοποιώντας ότι ο πόλεμος στο Ιράν «θολώνει» τις προοπτικές.

Ειδικότερα, τα EBITDA της Maersk για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου ανήλθαν στα 1,73 δισ. δολάρια υψηλότερα από τις εκτιμήσεις για 1,66 δισ. δολάρια σε έρευνα της εταιρείας μεταξύ 10 αναλυτών. Ωστόσο ήταν σημαντικά μειωμένα σε ετήσια βάση, όταν είχαν βρεθεί στα 2,71 δισ. δολάρια.

Η Maersk, που συχνά θεωρείται δείκτης για το παγκόσμιο εμπόριο, εξακολουθεί να προβλέπει αύξηση του παγκόσμιου όγκου εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ 2% και 4% για φέτος.

«Οι προοπτικές για τη ζήτηση εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως το 2026 είναι εξαιρετικά αβέβαιες. Οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας και οι περιορισμοί στο εμπόριο στην περιοχή του Κόλπου, η οποία το 2025 αντιπροσώπευε περίπου το 6% του παγκόσμιου εμπορίου, ενέχουν κινδύνους επιβράδυνσης της δυναμικής ανάπτυξης», αναφέρει η εταιρεία.

Σημειώνεται πως το α' τρίμηνο δεν αποτυπώνει πλήρως τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στις αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς η σύγκρουση ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τ αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν. Ο πόλεμος έχει διαταράξει τις ναυτιλιακές διαδρομές στην περιοχή, μετά το κλείσιμο Ιράν των Στενών του Ορμούζ για εμπορική ναυσιπλοΐα, εκτοξεύοντας τις τιμές των καυσίμων.

Η Maersk ανέφερε ότι οι ναύλοι μειώθηκαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου λόγω της συνεχιζόμενης υπερπροσφοράς χωρητικότητας, ωστόσο ενισχύθηκαν απότομα προς το τέλος του, μετά το ξέσπασμα του πολέμου. Ορισμένοι αναλυτές προειδοποίησαν, ότι η σύγκρουση ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα κέρδη της Maersk, καθώς οι ναύλοι στη διαδρομή Ασίας-Ευρώπης έχουν σχεδόν επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα, ενώ το κόστος καυσίμων παραμένει υψηλό.