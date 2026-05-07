ΗΠΑ: Ύποπτα σορταρίσματα 2,6 δισ. στο πετρέλαιο εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Μία σειρά από ύποπτες συναλλαγές στην αγορά πετρελαίου ξεκίνησε να διερευνά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν από αιφνιδιαστικές αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, και ενός υψηλόβαθμου Ιρανού αξιωματούχου σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές στο ABC News.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, μαζί με την Επιτροπή Προθεσμιακών Συναλλαγών σε Εμπορεύματα (Commodity Futures Trading Commission - CFTC), διερευνά τουλάχιστον τέσσερις από αυτές τις συναλλαγές όπου οι traders πραγματοποίησαν συνολικά πάνω από 2,6 δισ. δολ., στοιχηματίζοντας ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν ακριβώς πριν ξεκινήσει η πτώση τους.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η CTFC δεν έχουν σχολιάσει τις συναλλαγές.

Το ABC News έλαβε τα δεδομένα των τεσσάρων συναλλαγών από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Στις 23 Μαρτίου, 15 λεπτά πριν ο Τραμπ ανακοινώσει ότι θα αναβάλει τις απειλούμενες επιθέσεις στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, οι traders στοιχημάτισαν περισσότερα από 500 εκατ. δολάρια ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν.

Στις 7 Απριλίου, ώρες πριν από την προσωρινή εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ, οι traders στοιχημάτισαν 960 εκατομμύρια δολάρια ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν.

Στις 17 Απριλίου, 20 λεπτά πριν ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Στενό του Ορμούζ ήταν ανοιχτό, οι traders στοιχημάτισαν 760 εκατομμύρια δολάρια ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν.

Στις 21 Απριλίου, 15 λεπτά πριν ο Τραμπ ανακοινώσει ότι θα παρατείνει την εκεχειρία, οι traders στοιχημάτισαν 430 εκατομμύρια δολάρια ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν.

Η συγκεκριμένη ύποπτη σειρά συναλλαγών πετρελαίου αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Reuters και τα δεδομένα από το LSEG δεν υποδεικνύουν καμία ταυτότητα πίσω από αυτές τις συναλλαγές και δεν αποδεικνύουν ότι άτομα έκαναν συναλλαγές με βάση εμπιστευτικές πληροφορίες.