Δυόμισι ώρες διήρκεσε η συνάντηση Ρούμπιο στο Βατικανό - «Υπογραμμίσθηκαν οι ισχυρές σχέσεις με τις ΗΠΑ»

Διήρκεσε συνολικά δυόμιση ώρες η σημερινή επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στο Βατικανό. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας συνομίλησε επί περίπου σαράντα πέντε λεπτά με τον πάπα Λέοντα και στην συνέχεια είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού ΥΠΕΞ, «υπογραμμίσθηκαν οι ισχυρές σχέσεις του Βατικανού με τις ΗΠΑ, όπως και η κοινή τους προσπάθεια υπέρ της ειρήνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας». Πηγές, πάντα, τις αμερικανικής κυβέρνησης ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον πάπα Λέοντα, πραγματοποιήθηκε σε φιλικό και εποικοδομητικό κλίμα.

Υπενθυμίζεται ότι το ταξίδι αυτό του Αμερικανού υπουργού εξωτερικών, πραγματοποιείται δυο μόλις ημέρες μετά από νέα επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ κατά του ποντίφικα. Σε τηλεοπτικές δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι «ο πάπας Πρέβοστ θέτει σε κίνδυνο πολλούς καθολικούς και πολλούς ανθρώπους», με αναφορά στην στάση του Βατικανού για τον πόλεμο στο Ιράν. Αύριο το μεσημέρι ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών πρόκειται να συναντηθεί με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι.