ΠΟΥ: Επιβεβαιώθηκαν πέντε κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Επιβεβαιώθηκαν πέντε από τα οχτώ φερόμενα κρούσματα χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο υγειονομικός κίνδυνος για το ευρύ κοινό από το ξέσπασμα αυτό της επιδημίας χανταϊού παραμένει μικρός, προσθέτοντας ότι ο Οργανισμός έχει λάβει γνώση αναφορών για άλλους ασθενείς και ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα κρούσματα εξαιτίας της μακράς περιόδου επώασης του ιού.

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)
Χανταϊός
Χανταϊός
