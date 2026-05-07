Πλώρη για νέο ρεκόρ ο Nasdaq στη Wall Street

Ολοταχώς για νέο ρεκόρ βαδίζει ο Nasdaq στη Wall Street την Πέμπτη, καθώς οι τιμές του πετρελαίου δέχονται φρέσκες πιέσεις, ενισχυμένες από τις ελπίδες ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. O Dow Jones χάνει 0,09% στις 49.866 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί 0,04% στις 7.362 μονάδες και ο Nasdaq κερδίζει 0,06% στις 25.853 μονάδες.

Υπενθυμίζεται πως χτες κλείδωσε νέο ιστορικό υψηλό όπου ο διευρυμένος δείκτης κατέκτησε για πρώτη φορά τις 7.365,12 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης πρόσθεσε 2,02% στις 25.838,943 μονάδες. Οι τιμές του πετρελαίου διαπραγματεύονταν κάτω από τα 100 δολάρια την Πέμπτη. Τα futures του West Texas Intermediate των ΗΠΑ χάνουν 4% στα 91,2 δολάρια ανά βαρέλι ενώ τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Brent αποδυναμώνονται 4% στα 97,26 δολάρια το βαρέλι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι είναι «πολύ πιθανή» η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν μολονότι -ταυτόχρονα- επέσεισε την απειλή νέων αμερικανικών βομβαρδισμών. «Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία», διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου. Είχε ήδη εκφράσει αισιοδοξία νωρίτερα.

«Αν το Ιράν δεχτεί να δώσει ότι συμφωνήθηκε (...) η ήδη θρυλική επιχείρηση ‘Επική Οργή’ θα τελειώσει», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος. Αλλά, αν οι Ιρανοί «δεν δεχτούν, θα αρχίσουν (νέοι) βομβαρδισμοί, και θα είναι, λυπηρά, πολύ υψηλότερου επιπέδου και έντασης από ό,τι προηγουμένως», διεμήνυσε με τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ της Ισλαμικής Δημοκρατίας να σημειώνει ότι η Τεχεράνη «εξετάζει ακόμη το σχέδιο και την πρόταση» των Αμερικανών, ενώ υπάρχουν προσδοκίες ότι σήμερα θα δοθεί απάντηση στους Πακιστανούς διπλωμάτες.

Μαζί με την πτώση των τιμών του «μαύρου χρυσού», τα θετικά τριμηνιαία εταιρικά αποτελέσματα βοηθούν το ανοδικό κλίμα. Η μετοχή της DoorDash σκαρφαλώνει 8% μετά την έκδοση αισιόδοξων προβλέψεων από τον γίγαντα της διανομής τροφίμων για τις παραγγελίες στο δεύτερο τρίμηνο. Εν τω μεταξύ, ο τίτλος της Fortinet εκτινάσσεται 19% μετά την αναβάθμιση των προβλέψεων για τις τιμές όλου του έτους.

Εκτός από αυτές τις ελπίδες για την άμβλυνση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη πρασινίζουν τους δείκτες, όπως τόνισε η Σαμάνθα ΜακΛεμόρ, ιδρύτρια της Patient Capital Management, η οποία αναμένει ότι το ράλι θα συνεχίσει να παρατείνεται. «Είναι μια κοσμοπολίτικη bull market. Ο κόσμος μιλάει για αυτό -μήπως είμαστε σε μια φούσκα, μήπως έχει παρατραβήξει η κατάσταση- εδώ και πάνω από ένα χρόνο, οπότε νομίζω ότι αυτό έχει περιορίσει τις οποιεσδήποτε υπερτιμημένες αποτιμήσεις» πρόσθεσε.