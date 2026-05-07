Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί πάνω από 1 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκά έργα υδρογόνου

Τα έργα αναμένεται να έχουν παραγωγική δυναμικότητα ηλεκτρολυτικών κυψελών σχεδόν 1,1 Giga-Watt και να παράγουν πάνω από 1,3 εκατομμύρια τόνους υδρογόνου κατά τα πρώτα 10 έτη λειτουργίας τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε 9 έργα παραγωγής υδρογόνου στο πλαίσιο της τρίτης δημοπρασίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Υδρογόνου (ΕΤΥ). Καλύπτοντας επτά χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα έργα αναμένεται να έχουν παραγωγική δυναμικότητα ηλεκτρολυτικών κυψελών σχεδόν 1,1 Giga-Watt και να παράγουν πάνω από 1,3 εκατομμύρια τόνους υδρογόνου κατά τα πρώτα 10 έτη λειτουργίας τους, με εκτιμώμενη αποφυγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ύψους 9 εκατομμυρίων τόνων ισοδυνάμου CO2.

Τα επιλεγμένα έργα θα λάβουν συνολικά ενωσιακή χρηματοδότηση ύψους περίπου 1,09 δισ. ευρώ από το Ταμείο Καινοτομίας, κονδύλια που θα αντληθούν από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ). Το παραγόμενο υδρογόνο θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών από ενεργοβόρες βιομηχανίες, όπως οι μεταφορές και τα χημικά προϊόντα. Τα έργα αναμένεται να ενισχύσουν τη βιομηχανική υπεροχή, τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και τις θέσεις εργασίας της Ευρώπης και να συμβάλουν στην καθαρή μετάβαση, την ενεργειακή ανεξαρτησία και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Ο Επίτροπος Κλίματος, Μηδενικού Ισοζυγίου Εκπομπών και Καθαρής Ανάπτυξης, Βόπκε Χούκστρα, δήλωσε σχετικά: «Με επενδύσεις πάνω από 1 δισ. ευρώ στην καινοτομία στον τομέα του υδρογόνου, η ΕΕ αξιοποιεί και πάλι τα έσοδα από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών για να ενισχύσει τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Οι επενδύσεις αυτές επιταχύνουν την καθαρή μετάβαση, ενισχύοντας την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια της Ευρώπης. Εξίσου ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο για να επενδύσουν σε περισσότερα έργα».

Ακόμη, η Ισπανία και η Γερμανία συμμετέχουν μέσω της λειτουργίας διεξαγωγής δημοπρασιών ως υπηρεσίας, προσθέτοντας επιπλέον 1,7 δισ. ευρώ σε εθνικά κονδύλια. Αυτό επιτρέπει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν εθνικούς πόρους για τη στήριξη έργων στην επικράτειά τους τα οποία έχουν συμμετάσχει στη δημοπρασία.

Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) θα ξεκινήσει την επίσημη κατάρτιση των συμφωνιών επιχορήγησης με τα επιλεγμένα έργα. Στο στάδιο αυτό θα επιβεβαιωθούν οι τελικοί όροι της χρηματοδοτικής στήριξης, όπως η χορηγούμενη σταθερή πριμοδότηση ανά χιλιόγραμμο υδρογόνου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Οι συμφωνίες αναμένεται να υπογραφούν το τελευταίο τρίμηνο του 2026.