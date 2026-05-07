Κεραμέως: Έχουμε 260.000 περισσότερες γυναίκες εργαζόμενες σε σχέση με το 2019

Επιπλέον επιδοτήσεις για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν μητέρες παιδιών έως 15 ετών. Tι ανέφερε η υπουργός Εργασίας.

Μετά την καταδρομική άφιξη της με φουσκωτό στην Ιθάκη για το συνέδριο που γίνεται για το Δημογραφικό, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως ξεδίπλωσε το αποτύπωμα των δράσεων της πολιτείας για να αυξηθεί η απασχόληση στις γυναίκες, καθώς το δημογραφικό μπορεί να λυθεί μόνο εξασφαλίζοντας δουλειά στη γυναίκα που επιθυμεί να κάνει παιδιά και ομαλή επιστροφή στην εργασία στη μητέρα.

«Σήμερα, σε σχέση με το 2019 έχουμε 260.000 περισσότερες γυναίκες εργαζόμενες στην Ελλάδα, ενώ συνολικά έχουμε 563.000 περισσότερους εργαζόμενους, με την ανεργία στις γυναίκες που ήτανε στο 22% να έχει πέσει στο 9%. Αν και τα ποσοστά έχουνε μειωθεί πρέπει να κατέβουν περισσότερο έχει όμως γίνει μία σημαντική αρχή» επεσήμανε η Νίκη Κεραμέως.

Μιλώντας στο συνέδριο της Ιθάκης με τίτλο «Η Ελλάδα σε κρίσιμη δημογραφική καμπή», η υπουργός εργασίας υπογράμμισε πως δεν υπάρχει πιο μακρόπνοη πολιτική για το δημογραφικό από την επαγγελματική αποκατάσταση. Μετά την παράταση των αδειών μητρότητας, τη μεταβίβαση της άδειας μητρότητας από τη μητέρα στον πατέρα, την άδεια πατρότητας, το ολοήμερο σχολείο, την μείωση των φορολογικών συντελεστών και τα αυξημένα επιδόματα για παιδιά, το αποτύπωμα του υπουργείου εργασίας σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του δημογραφικού εντάσσεται στην λήψη ενός συνεκτικού πλαισίου μέτρων - καθώς ένα τόσο πολυπαραγοντικό πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά.

«Η μέση ηλικία που ξεκινά να αποκτήσει το πρώτο παιδί της η Ελληνίδα είναι άνω των 31 ετών. Και εγώ δυσκολεύτηκα να αποκτήσω τα δύο μου παιδιά και το ξέρω από πρώτο χέρι» επεσήμανε η Νίκη Κεραμέως. Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο εργασίας μερίμνησε ώστε οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν γυναίκες να επιδοτούνται κατά 70% ενώ οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν μητέρες παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών λαμβάνουν ακόμα μεγαλύτερη επιδότηση έως 80%.

Όπως τόνισε η υπουργός Εργασίας, το μεγάλο πρόβλημα για τις γυναίκες οι οποίες κάνουν ένα διάλειμμα από την επαγγελματική σταδιοδρομία για να αποκτήσουν ένα παιδί είναι η επιστροφή τους και όσο περισσότερος χρόνος περνά τόσο πιο πολύ δυσχεραίνει η επιστροφή στον επαγγελματικό στίβο. Γι’ αυτό το όριο ηλικίας του παιδιού στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδότησης τοποθετήθηκε στα 15 έτη.

Έχει επιστρέψει το 64% των νέων που έφυγαν στην κρίση

Επίσης η πατρίδα μας έχει να αντιμετωπίσει το φαινόμενο του brain drain για το οποίο υλοποιείται και η δράση Greece Brain Regain με τη Νίκη Κεραμέως να πετά την Παρασκευή 8/5 στο Λονδίνο για την 7η συνάντηση αυτής της πρωτοβουλίας, στην οποία θα την συνοδέψουν και εκπρόσωποι των 35 μεγαλύτερων επιχειρηματικών ομίλων της Ελλάδας, ώστε να γίνουν χιλιάδες συνεντεύξεις για ανεύρεση εργασίας στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε η Νίκη Κεραμέως, σύμφωνα με την Eurostat στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης έφυγαν τουλάχιστον 730.000 Έλληνες εργαζόμενοι για άλλες χώρες και απ’ αυτούς έχει γυρίσει πίσω ποσοστό 64% δηλαδή 473.000.

Κάθε γιατρός κοστίζει για να «δημιουργηθεί» 300.000 ευρώ

«Στα χρόνια της κρίσης δεν είχαμε δουλειές και τώρα έχουμε εργαζόμενους» είπε η υπουργός εργασίας, με τον Γιώργο Πατούλη, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Γιατρών, της ΕΛΙΤΟΥΡ και του Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων να προσθέτει ότι στο ελληνικό κράτος η «δημιουργία» ενός γιατρού κοστίζει συνολικά 300.000 ευρώ. Αν αυτός ο φοιτητής ή ο γιατρός φύγει για το εξωτερικό, δουλέψει αλλού, καταρτιστεί περισσότερο εκεί και μείνει στο εξωτερικό, τότε η χώρα μας χάνει ανυπολόγιστο εθνικό κεφάλαιο. Για τους περίπου 25.000 γιατρούς που έφυγαν στα χρόνια της οικονομικής κρίσης- μόνο από την Αττική-η χώρα μας έχασε εθνικό κεφάλαιο ύψους άνω των 8 δισεκατομμυρίων €, πρόσθεσε ο Γιώργος Πατούλης. Με λίγα λόγια η διαρροή γιατρών στο εξωτερικό όπως και άλλων επιστημόνων αποτελεί διαρροή των εθνικών πόρων του κράτους, ενώ ταυτόχρονα έχει και μεγάλο αντίκτυπο στο δημογραφικό καθώς οι άνθρωποι αυτοί είναι νέοι που θα ζούσαν στη χώρα και θα έκαναν παιδιά εδώ.

Εριέττα Λάτση: Οι γυναίκες χρειάζονται στήριξη για να κάνουν οικογένεια

Μαζί με την υπουργό εργασίας Νίκη Κεραμέως, κατέπλευσε στο νησί και η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση, ιδρύτρια και πρόεδρος του κοινωφελούς Ιδρύματος Kind Things, η οποία μίλησε ως κοινωνιολόγος και επιχειρηματίας για τα εμπόδια που βρίσκει μια γυναίκα προκειμένου να κάνει οικογένεια.

«Οι γυναίκες αργούν να κάνουν οικογένεια όχι γιατί αρνούνται τον θεσμό της οικογένειας, ούτε επειδή χρειάζονται οικονομικά κίνητρα. Χρειάζονται στήριξη για να κάνουν οικογένεια και αυτό οφείλει να τους παρέχει η κοινωνία, η πολιτεία, ο περίγυρος όλοι αυτοί που πρέπει να τις στηρίξουν», όπως υπογράμμισε η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση, προσθέτοντας πως είναι χρέος των ισχυρών οικογενειών όπως είναι η δική της να βοηθήσουν μέσω της φιλανθρωπίας.

Σε μία προσωπική της εξομολόγηση, ευχαρίστησε τον μαιευτήρα -γυναικολόγο Κωσταντίνο Πάντο, γενικό γραμματέα της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής που χάρη σε αυτόν έχει σήμερα τα δύο της παιδιά. Επίσης, αναφέρθηκε και στην έλλειψη ενημέρωσης που υπάρχει σε μια μεγάλη μερίδα πληθυσμού, τόσο για την εξέταση ΑΜΗ όσο και για τα όρια της γονιμότητας, και τη δυνατότητα κατάψυξης ωαρίων, με την υπουργό εργασίας Ν. Κεραμέως να προσθέτει ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός πως πρόκειται η εξέταση ΑΜΗ να ενταχθεί στα αποζημιούμενα προγράμματα πρόληψης του ΕΟΠΠΥ, καθώς «αποτελεί ένα καμπανάκι που μπορεί να χτυπήσει λίγο πιο νωρίς». Ένα καμπανάκι που μπορεί να χτυπήσει ουσιαστικά πριν να είναι πολύ αργά.