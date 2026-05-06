Υψηλό σχεδόν 3 εβδομάδων στις ευρωαγορές με κέρδη 2,22%

Ράλι για τους τίτλους των BMW, Lufthansa και Novo Nordisk. Στα «πράσινα» οι κύριοι ευρωπαϊκοί δείκτες. Οι κινήσεις στα ταμπλό.

Σε υψηλό σχεδόν 3 εβδομάδων (από 17 Απριλίου) σκαρφάλωσαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, καθώς ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδει το αμερικανικό Axios. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 2,22% στις 623,25 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημείωσε άνοδο 2,52% στις 6.017 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ισχυροποιήθηκε 2,24% στις 24.949 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κέρδισε 2,15% στις 10.438 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε κέρδη 2,94% και τις 8.299 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο πρόσθεσε 2,35% στις 49.696 μονάδες ενώ ο IBEX 35 αναρριχήθηκε 2,47% στις 18.104 μονάδες.

Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο «κατρακυλά» με απώλειες που ξεπερνούν το 6%, καθώς υποχωρεί ο κίνδυνος και ο προβληματισμός με τον εφοδιασμό που προκλήθηκε από το μπλοκάρισμα των Στενών του Ορμούζ. Στο ταμπλό, η μετοχή της Novo Nordisk ενισχύθηκε 0,91% μετά την υπέρβαση των προσδοκιών στα έσοδα και τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη του πρώτου τριμήνου, προκαλώντας μια μικρή αύξηση στις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους, καθώς η φαρμακευτική εταιρεία δήλωσε ότι το χάπι απώλειας βάρους Wegovy είχε καλύτερη από την αναμενόμενη απόδοση τους πρώτους τρεις μήνες του έτους.

Η μετοχή της Lufthansa επιδόθηκε σε ράλι 6,93% καθώς ανακοίνωσε μικρότερες από τo αναμενόμενο ζημιές για το πρώτο τρίμηνο την Τετάρτη, ενώ παράλληλα διατήρησε τις προβλέψεις της για το έτος, καθώς η ισχυρή ζήτηση για ταξίδια βοήθησε την αεροπορική εταιρεία να αντισταθμίσει τον αντίκτυπο της αύξησης των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών λόγω πολέμου αλλά και το disruption που προκάλεσαν οι απεργιακές κινητοποιήσεις.

Υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών αλλά με σημαντική πτώση σε σχέση με το 2025 διαμορφώθηκαν τα κέρδη της BMW στο α' τρίμηνο, καθώς ο έντονος ανταγωνισμός στην Κίνα και οι πιέσεις από τους δασμούς επηρέασαν αρνητικά την πορεία της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία ωστόσο διατήρησε αμετάβλητο το ετήσιο guidance. Στη συγκεκριμένη εκτίμηση έχουν εστιάσει οι αναλυτές, με αποτέλεσμα η μετοχή στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης να κάνει άλμα 5,41%.