Πέθανε ο ιδρυτής του CNN, Τεντ Τέρνερ

Ο ιδρυτής του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου CNN, Τεντ Τέρνερ, απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Turner Enterprises.

Ο επιχειρηματίας από την Ατλάντα, στον οποίο είχε δοθεί το παρατσούκλι «Το Στόμα του Νότου» (The Mouth of the South) λόγω του παρορμητικού του χαρακτήρα, έχτισε μία αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης που περιλάμβανε τον πρώτο υπερσταθμό καλωδιακής τηλεόρασης και δημοφιλή κανάλια με ταινίες και κινούμενα σχέδια καθώς και επαγγελματικές αθλητικές ομάδες, όπως οι Atlanta Braves.

Επιπλέον, όπως μεταδίδει το CNN, ο Τέρνερ ήταν διεθνώς αναγνωρισμένος ιστιοπλόος, φιλάνθρωπος που ίδρυσε το Ίδρυμα των Ηνωμένων Εθνών, ακτιβιστής που επιδίωξε την παγκόσμια εξάλειψη των πυρηνικών όπλων και οικολόγος αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες γης στις ΗΠΑ. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επανεισαγωγή του βίσονα στην αμερικανική δύση, ενώ δημιούργησε το καρτούν «Captain Planet» για την περιβαλλοντική εκπαίδευση των παιδιών.

Ωστόσο ήταν το τολμηρό του όραμα του να μεταδίδει ειδήσεις από όλο τον κόσμο και σε 24ωρη βάση που τον έκανε πραγματικά διάσημο, μόλις η ιδέα του κατάφερε να τεθεί σε εφαρμογή.

Το 1991, ο Τέρνερ ανακηρύχθηκε «Πρόσωπο της Χρονιάς» από το περιοδικό Time, επειδή «επηρέασε τη δυναμική των γεγονότων και μετέτρεψε τους τηλεθεατές από 150 χώρες σε άμεσους μάρτυρες της ιστορίας».

Τελικά το 1996, πούλησε τα δίκτυά του στην Time Warner και αργότερα αποχώρησε από τις επιχειρήσεις, αλλά συνέχισε να εκφράζει την περηφάνια του για το CNN, αναγνωρίζοντάς το ως το «μεγαλύτερο επίτευγμα» της ζωής του.

«Ο Τεντ ήταν ένας αφοσιωμένος ηγέτης με έντονη συμμετοχή, ατρόμητος, θαρραλέος και πάντα πρόθυμος να στηρίξει μία διαίσθηση και να εμπιστευτεί την κρίση του. Ήταν και πάντα θα είναι το πνεύμα που καθοδηγεί το CNN. Ο Τεντ είναι ο γίγαντας στου οποίου τους ώμους στηριζόμαστε και όλοι θα αφιερώσουμε σήμερα μία στιγμή για να τιμήσουμε εκείνον και την επίδραση που είχε στις ζωές τις δικές μας και του κόσμου», δήλωσε ο Μαρκ Τόμσον, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του CNN Worldwide.

Λίγο πριν από τα 80ά του γενέθλια το 2018, ο Τέρνερ αποκάλυψε ότι έπασχε από άνοια με σωμάτια Lewy, μια προοδευτική εγκεφαλική διαταραχή. Στις αρχές του 2025, νοσηλεύτηκε με μια ελαφριά περίπτωση πνευμονίας πριν αναρρώσει σε κέντρο αποκατάστασης.

Ο Τέρνερ αφήνει πίσω του πέντε παιδιά, 14 εγγόνια και δύο δισέγγονα.

Φέρνοντας την επανάσταση στις τηλεοπτικές ειδήσεις

Η καριέρα του Τέρνερ στα media ξεκίνησε σε ηλικία 24 ετών όταν ανέλαβε την εταιρεία διαφημιστικών πινακίδων του πατέρα του, Turner Outdoor Advertising, όταν εκείνος αυτοκτόνησε. Ωστόσο, δεν ένιωθε ικανοποιημένος μόνο με το να προωθεί προϊόντα άλλων.

Αγόρασε ραδιοφωνικούς σταθμούς και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην τηλεόραση το 1970 με την απόκτηση ενός προβληματικού σταθμού της Ατλάντα, με το όνομα Channel 17. Προσπάθησε να αυξήσει την τηλεθέαση προβάλλοντας παλιές κωμικές σειρές και κλασικές ταινίες, ενώ παρουσίασε ο ίδιος το «Academy Award Theatre».

Σε εκείνη τη φάση, δεν ενδιαφερόταν ακόμη για την ενημέρωση. Αντίθετα, αποφάσισε να αποφασίσει στον αθλητισμό, αποκτώντας τα δικαιώματα των αγώνων μπέιζμπολ των Atlanta Braves. Τηλεθεατές και διαφημιστές άρχισαν να συρρέουν στο κανάλι και καθώς τα κέρδη του άρχισαν να αυξάνονται, ξεκίνησε να σκέφτεται το ευρύτερο φάσμα της τηλεόρασης.

Το 1976 το σήμα του Channel 17 μεταδόθηκε έσω δορυφόρου και έγινε ο πρώτος υπερσταθμός της καλωδιακής τηλεόρασης, φτάνοντας σε συνδρομητές σε όλη τη χώρα.

Ο Τέρνερ αγόρασε τους Braves και στη συνέχεια την μπασκετική ομάδα Atlanta Hawks, εν μέρει για να διατηρήσει τα μακροπρόθεσμα δικαιώματα του τηλεοπτικού προγράμματος και επειδή ήταν απλώς διασκεδαστικό. Καθώς έχτιζε τον υπερσταθμό WTBS, έθεσε έναν ακόμα υψηλότερο στόχο: ένα 24ωρο ειδησεογραφικό κανάλι.

Ο ίδιος αναγνώριζε ότι «δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για την προώθηση ποικίλων απόψεων από την παντοδύναμη τηλεόραση. Με ένα ειδησεογραφικό κανάλι, πιθανότατα θα μπορούσε να βοηθήσει να σωθεί ο κόσμος», αναφέρει η πρώην δημοσιογράφος του CNN Λίσα Νάπολι.

Τότε πολλοί θεώρησαν την ιδέα του τρελή, ωστόσο εκείνος είδε ένα τεράστιο κενό στην αγορά. «Δούλευα έως τις 7 το απόγευμα και τότε όλες οι ειδήσεις είχαν τελειώσει. Οπότε έχανα τελείως τα τηλεοπτικά νέα και υπέθεσα ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σαν εμένα», δήλωνε ο ίδιος αναφερόμενος στα δελτία ειδήσεων των 6:30 τα μεγάλα κανάλια.

Το όραμά του ήταν να επεκτείνει δραματικά το φάσμα των τηλεοπτικών ειδήσεων με εκπομπές για επιχειρήσεις, υγεία, αθλητικά και άλλα θέματα. Μάλιστα, είχε παραδεχτεί ότι δεν γνώριζε τίποτα για τον κλάδο, αλλά προσέλαβε τα κατάλληλα άτομα που γνώριζαν, όπως τον ιδρυτικό πρόεδρο του CNN, Reese Schonfeld.

Την 1η Ιουνίου 1980, βγήκε στον αέρα το CNN, το πρώτο 24ωρο ειδησεογραφικό κανάλι και από τότε εκπέμπει χωρίς διακοπή.

Ο Τέρνερ επεκτάθηκε γρήγορα προσθέτοντας ένα δεύτερο 24ωρο ειδησεογραφικό δίκτυο, το CNN2 (που αργότερα μετονομάστηκε σε Headline News και μετά σε HLN) το 1982, καθώς και το CNN International το 1985, το οποίο μετέδιδε σήμα σε όλο τον κόσμο. Αργότερα πρόσθεσε μη ειδησεογραφικά καλωδιακά κανάλια, όπως το Turner Network Television (TNT), το Turner Classic Movies (TCM) και το Cartoon Network.

Στα μέσα της δεκαετίας του '80 απέκτησε τη βιβλιοθήκη της MGM με περισσότερες από 4.000 παλιές ταινίες και προκάλεσε αντιδράσεις από την κινηματογραφική κοινότητα καθώς «χρωμάτισε» πολλές ασπρόμαυρες ταινίες συμπεριλαμβανομένης της Καζαμπλάνκα.

Από όλα τα δίκτυα που απέκτησε, το CNN ήταν πάντα το «παιδί» του, αλλά τα πρώτα του χρόνια σημαδεύτηκαν από τεχνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των μεγάλων διαστημάτων απευθείας μετάδοσης. Ορισμένοι κριτικοί το αποκαλούσαν ειρωνικά «Chicken Noodle News», ωστόσο, ο Τέρνερ και οι συνεργάτες του ήξεραν ότι δημιουργούσαν κάτι επαναστατικό.

«Έζησα για 20 χρόνια στο γραφείο μου. Τα πρώτα 10 χρόνια ζούσα σε έναν καναπέ στο γραφείο μου», είχε πει ο Τέρνερ.

Το γραφείο του βρισκόταν μέσα στο κτίριο μεταδόσεων του CNN στην Ατλάντα, ενώ παλιοί υπάλληλοι θυμούνται τον Τέρνερ να κυκλοφορεί στην αίθουσα σύνταξης φορώντας μπουρνούζι. «Ήταν ένας από εμάς», θυμάται ο πρώην πρόεδρος του CNN, Τομ Τζόνσον.

Όταν ξέσπασε ο πόλεμος στον Κόλπο το 1990, η σημασία ενός 24ωρου μέσου ενημέρωσης κατέστη σαφής. Ήταν η πρώτη φορά που ένας πόλεμος μεταδιδόταν live και αυτό γινόταν μόνο από το CNN.

«Αυτό που κατάφερε ο Τεντ ήταν εξίσου σημαντικό με την επανάσταση του διαδικτύου», δήλωσε ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Turner Broadcasting, Τέρι ΜακΓκέρκ.

Το 1996, ο Τέρνερ πούλησε τα δίκτυά του στην Time Warner για σχεδόν 7,5 δισ. δολάρια, παρέμεινε όμως αντιπρόεδρος της Time Warner και επικεφαλής των καλωδιακών τηλεοπτικών δικτύων της.