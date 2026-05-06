ΑΔΜΗΕ: Νέα Επικεφαλής Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

Η κα. Ελένη Μουστακίδου αναλαμβάνει Επικεφαλής Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, όπως γνωστοποίησε η ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με την εισηγμένη, η έναρξη ισχύος των καθηκόντων της κας Μουστακίδου ξεκινά από τις 4 Μαΐου 2026. Το τηλέφωνο και το e-mail επικοινωνίας της κας Μουστακίδου είναι 210 3636936 και [email protected].

Σημειώνεται ότι η κα. Lilian Filips, απελθούσα Επικεφαλής Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, παραμένει στο ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας ως σύμβουλος της Διοίκησης, καταλήγει η ανακοίνωση.

