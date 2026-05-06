Σημαντικό βήμα προς την ένταξή της στην παγκόσμια στρατιωτική ελίτ, πραγματοποιεί η Τουρκία δοκιμάζοντας έναν πύραυλο που μπορεί να βάλει στο «στόχαστρό» του μεγάλο μέρος των χωρών της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, καθώς έδωσε στο «φως» της δημοσιότητας για πρώτη φορά διηπειρωτικό βαλλιστικό (ICBM) με εμβέλεια 6.000 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Άγκυρα ενώνει τις δυνάμεις της με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και μόνο μια χούφτα άλλες χώρες που διαθέτουν εξίσου ισχυρά όπλα, ενώ σκοπεύει να δοκιμάσει τον ICBM στη Σομαλία όσο το δυνατόν νωρίτερα φέτος. Η απροσδόκητη προσθήκη του πυραύλου Yildirimhan, που πήρε το όνομά του από έναν Οθωμανό Σουλτάνο, σηματοδοτεί πρόοδο προς την ένταξή της στην κούρσα των διαστημικών εξοπλισμών.

Breaking: Turkey has gone the way of the Islamic regime of Iran in an extremely short period. They have just unveiled their first ICBM, Yıldırımhan. Their intercontinental ballistic missile will also be able to carry nuclear warheads and will be capable of targeting the United… pic.twitter.com/nhyV7K6UT7 — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) May 5, 2026

Η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει παρόμοια τεχνολογία για να θέσει σε τροχιά δορυφόρους για να ενισχύσουν τις ανεξάρτητες επιχειρησιακές δυνατότητες του ΝΑΤΟ. «Πιστεύουμε ότι θα το χρησιμοποιήσουμε μόνο ως αποτρεπτικό μέσο, ​​αλλά αν χρειαστεί ποτέ να το χρησιμοποιήσουμε, κανείς δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία ότι θα το κάνουμε χωρίς δισταγμό», τόνισε ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ στην έκθεση άμυνας SAHA στην Κωνσταντινούπολη, όπου παρουσιάστηκε η νέα έκδοση του Yildirimhan.

«Εκτιμούμε ότι θα το χρησιμοποιήσουμε με τον πιο αποτελεσματικό δυνατό τρόπο» πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας πως ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν έχει ενισχύσει την προσπάθεια της Τουρκίας να αυξήσει την αποτρεπτική της ικανότητα ενώ η Άγκυρα θα χρησιμοποιήσει ένα νέο διαστημόπλοιο στη Σομαλία, εκτοξεύοντας πυραύλους προς τον Ινδικό Ωκεανό από το φθινόπωρο.

«Η Σομαλία βλέπει τη συνεργασία ως ευκαιρία για προσέλκυση επενδύσεων, δημιουργία θέσεων εργασίας, ανάπτυξη τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και επέκταση της συνεργασίας σε δορυφορικές και διαστημικές τεχνολογίες που μπορούν να υποστηρίξουν τις επικοινωνίες, την παρακολούθηση του κλίματος, την εκπαίδευση και την οικονομική ανάπτυξη», επεσήμανε ο αρμόδιος υπουργός Εξωτερικών, Αλί Μοχάμεντ Ομάρ σχετικά με τα σχέδια της Τουρκίας.

Η Τουρκία έχει ασχοληθεί με την ενίσχυση του οπλοστασίου της: ξεκίνησε την αύξηση της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων Tayfun-1, οι οποίοι έχουν βεληνεκές τουλάχιστον 560 χιλιομέτρων. Σχεδιάζει να δοκιμάσει ένα προηγμένο μοντέλο, το Tayfun-4, το οποίο αναμένεται να πετάξει πάνω από 2.000 χιλιόμετρα, από τη Σομαλία, ενώ έχει επίσης αναπτύξει έναν πύραυλο Cenk με βεληνεκές 3.000 χιλιομέτρων.

Εν τω μεταξύ, η Τουρκία αναπτύσσει μια ασπίδα αντιπυραυλικής άμυνας, που ονομάζεται «Steel Dome». Το έργο έχει αποκτήσει επείγουσα σημασία αφότου οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν 4 πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Τουρκία από την έναρξη του πολέμου. «Οι περιφερειακές απειλές από πυραύλους και η επιθυμία για αυτονομία στην αμυντική βιομηχανία έχουν παρακινήσει την Άγκυρα να κατασκευάσει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο βαλλιστικών και κρουζ πυραύλων», ανέφεραν αναλυτές άμυνας.

«Η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας βλέπει σαφή αξία στη διατήρηση ενός αξιόπιστου και ολοένα και μεγαλύτερης εμβέλειας βαλλιστικών και κρουζ συστημάτων για αποτροπή και, σε περίπτωση κλιμάκωσης για πόλεμο» πρόσθεσαν οι Σιτκί Εγκέλι και Άρντα Μεβλούτογλου σε ερευνητική εργασία που δημοσιεύθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών την περασμένη εβδομάδα.

Η Τουρκία διαθέτει τον μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ μετά τις ΗΠΑ και προετοιμάζεται να φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο κορυφής της συμμαχίας στην Άγκυρα τον Ιούλιο, με στόχο να αναδείξει τον ρόλο της στην ασφάλεια της Ευρώπης με την προοπτική της απόσυρσης των αμερικανικών στρατευμάτων από την Γηραιά Ήπειρο. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θέλει να αναπτύξει μια ανεξάρτητη αμυντική βιομηχανία ικανή να κατασκευάζει πολεμικά αεροσκάφη, άρματα μάχης, drones, φρεγάτες και πυραύλους.