Πρόεδρος Λιθουανίας: «Ελπίζω τα στρατεύματα των ΗΠΑ να παραμείνουν στην Ευρώπη»

Η Λιθουανία φιλοξενεί στο έδαφος της περισσότερους από 1.000 Αμερικανούς στρατιώτες και είναι έτοιμη να φιλοξενήσει περισσότερους μελλοντικά, πρόσθεσε ο Ναουσέντα.

Η Λιθουανία ελπίζει τα οποία στρατεύματα των ΗΠΑ αποχωρήσουν από την Γερμανία, να παραμείνουν στην Ευρώπη, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας αυτής της Βαλτικής, Γκίτανας Ναουσέντα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ