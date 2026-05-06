Επιβάτης του MV Hondius με χανταϊό πήγε να ταξιδέψει με πτήση της KLM - Ανησυχία στα Κανάρια Νησιά

Ένας από τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, ο οποίος είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε λίγο αργότερα, επιβιβάστηκε «για λίγο» σε πτήση της εταιρείας KLM από το Γιοχάνεσμπουργκ με προορισμό την Ολλανδία, ωστόσο αποβιβάστηκε πριν από την απογείωση. «Λόγω της κατάστασης της υγείας του επιβάτη εκείνη τη στιγμή, το πλήρωμα αποφάσισε να μην του επιτρέψει να ταξιδέψει με εκείνη την πτήση» ανακοίνωσε η KLM, αναφερόμενη στην πτήση KL592, από το Γιοχάνεσμπουργκ για το Άμστερνταμ.

Η πτήση αυτή ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 23.15 της 25ης Απριλίου, ώρα Νότιας Αφρικής. «Αφού αποβιβάστηκε ο επιβάτης από το αεροσκάφος, η πτήση αναχώρησε για την Ολλανδία», πρόσθεσε η εταιρεία. Ο ολλανδικές υπηρεσίες υγείας προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους που ταξίδεψαν με τη συγκεκριμένη πτήση «για προληπτικούς λόγους», σύμφωνα πάντα με την KLM.

Έφτασε στα Κανάρια Νησιά το αεροασθενοφόρο

Το ένα από τα δύο αεροασθενοφόρα που απογειώθηκαν σήμερα από το Πράσινο Ακρωτήρι, μεταφέροντας επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που νόσησαν με χανταϊό, προσγειώθηκε το απόγευμα σήμερα στα Κανάρια Νησιά. Το αεροασθενοφόρο, η άφιξη του οποίου στο αρχιπέλαγος αυτό δεν είχε γνωστοποιηθεί προηγουμένως, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο στα νότια της πόλης Λας Πάλμας γύρω στις 18.30 (ώρα Ελλάδας).

Το αρχιπέλαγος ήταν ένα από τα πρώτα μέρη στην Ευρώπη που τέθηκαν σε καραντίνα κατά τις πρώτες ημέρες της πανδημίας της Covid. Περισσότεροι από 700 παραθεριστές έμειναν αποκλεισμένοι σε ένα ξενοδοχείο στην Τενερίφη για 14 ημέρες τον Φεβρουάριο του 2020, αφού οι αρχές απέκλεισαν το συγκρότημα για να αποτρέψουν την εξάπλωση του ιού, εβδομάδες πριν εξαπλωθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Άλλες επιδημίες, όπως ένα ξέσπασμα του ιού Έμπολα το 2014, επηρέασαν επίσης τα νησιά, η οικονομία των οποίων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό. Οι αρχές στο αρχιπέλαγος εκφράζουν επίσης παράπονα ότι αναγκάστηκαν να επωμιστούν το μεγαλύτερος βάρος μιας μεταναστευτικής κρίσης από τη Δυτική Αφρική. «Είμαστε μια κοινότητα που είναι ήδη αρκετά ευέλικτη όσον αφορά την παροχή βοήθειας σε άλλους και φιλόξενη σε ανθρώπους, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι υπερβολικό», είπε 62χρονη κάτοικος της περιοχής.

«Οι άνθρωποι φοβούνται, οι άνθρωποι ανησυχούν. Η Ισπανία είναι μια τεράστια χώρα με πολλά λιμάνια όπου θα μπορούσε να πάει το κρουαζιερόπλοιο». Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, κ. Γκεμπρεγέσους δήλωσε πως ο κίνδυνος που συνδέεται με την εμφάνιση εστίας του χανταϊού στο MV Hondius «παραμένει χαμηλός» στη φάση αυτή για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως και η παραλλαγή του ιού που εντοπίστηκε μεταξύ των επιβατών μπορεί να εξαπλωθεί μεταξύ των ανθρώπων μόνο μέσω στενής, παρατεταμένης επαφής.

Εντούτοις, οι φόβοι παραμένουν ότι τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας στην Τενερίφη θα χρειαστεί να αποκλειστούν, δήλωσε μια νοσοκόμα που ζήτησε να μην κατονομαστεί. «Θα είναι ακριβώς όπως η Covid... Οι άνθρωποι ανησυχούν για τα παιδιά τους, τους ηλικιωμένους συγγενείς και τους ευάλωτους», είπε η νοσοκόμα, προσθέτοντας ότι το πρωτόκολλο καραντίνας των των Κανάριων Νησιών για ιούς, αν ενεργοποιηθεί, θα επηρεάσει σχολεία και κέντρα υγειονομικής περίθαλψης.

Όλοι οι επιβάτες που παραμένουν στο κρουαζιερόπλοιο και είναι ασυμπτωματικοί και οι μη Ισπανοί υπήκοοι θα επαναπατριστούν μετά την άφιξη του πλοίου στην Τενερίφη από το Πράσινο Ακρωτήριο, τόνισε η Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ σε συνέντευξη Τύπου. «Θα τεθεί σε εφαρμογή ένα κοινό σχέδιο υγειονομικής αξιολόγησης και απομάκρυνσης για τον επαναπατρισμό όλων των επιβατών, εκτός αν η υγεία τους δεν τους το επιτρέπτει. Όλοι οι ξένοι επιβάτες θα επαναπατριστούν», σημείωσε.

Οι ξένοι επιβάτες δεν θα υποχρεωθούν να μπουν σε καραντίνα στην Ισπανία, καθώς η απόφαση αυτή εναπόκειται στις χώρες καταγωγής τους, πρόσθεσε η υπουργός. Οι 14 Ισπανοί που βρίσκονται στο MV Hondius θα μεταφερθούν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Γκόμεθ Ούγια στη Μαδρίτη, τόνισε. Νωρίτερα ωστόσο, ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης των Κανάριων Νησιών Φερνάντο Κλαβίχο δήλωσε αντίθετος στο ενδεχόμενο να δέσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο.

Ορισμένοι κάτοικοι παραπονέθηκαν ότι το στάτους των Κανάριων Νησιών ως ασφαλής προορισμός σημαίνει ότι πρέπει πάντα να επωμίζονται ευθύνες που άλλες αγορές αποφεύγουν. «Τουριστικοί προορισμοί που ανταγωνίζονται τα Κανάρια Νησιά στη διεθνή αγορά, όπως το Μαρόκο, δεν έχουν ληφθεί υπόψη και έχει ληφθεί η απόφαση να έρθει το κρουαζιερόπλοιο στα Κανάρια Νησιά - πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό», δήλωσε ο Χόρχε Μαριχάλ, πρόεδρος του συνδέσμου ξενοδοχείων της Τενερίφης, Ashotel.

Η ισπανική κυβέρνηση δεν κατάφερε να επικοινωνήσει τι αναμένεται για το αρχιπέλαγος, γεγονός που δυσκολεύει τον καθησυχασμό της τουριστικής βιομηχανίας, δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού της περιφερειακής κυβέρνησης, Λόπε Αλφόνσο. Ορισμένοι κάτοικοι των Κανάριων Νησιών ανησυχούν ότι αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την προγραμματισμένη επίσκεψη του πάπα Λέοντα στα Κανάρια Νησιά τον Ιούνιο.