Ιράν: Oι ΗΠΑ επιδιώκουν να αναγκάσουν την Τεχεράνη να «παραδοθεί»

Ο κύριος διαπραγματευτής του Ιράν, ο Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε σήμερα ότι «η Ουάσινγκτον επιδιώκει να πετύχει την παράδοση της Τεχεράνης με μια νέα στρατηγική που έχει στόχο να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας».

«Ο εχθρός, στη νέα στρατηγική του, επιδιώκει, μέσω του ναυτικού αποκλεισμού, της οικονομικής πίεσης και χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης, να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε», δήλωσε ο Γαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, σε ηχητικό μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η απάντηση της Τεχεράνης στις απόψεις των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόταση των 14 σημείων του Ιράν δεν έχει δοθεί ακόμη στο Πακιστάν, μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο το ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

