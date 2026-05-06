Απώλειες άνω του 6% για το πετρέλαιο - Κάτω από τα 100 δολάρια το brent

Το Axios ανέφερε πως Τεχεράνη και Ουάσιγκτον βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και θέσπιση πλαισίου για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Τελευταία ενημέρωση 15:45

Ισχυρές απώλειες που ξεπερνούν το 6% σημειώνουν την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου, εν μέσω αισιοδοξίας για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια παραδόσεως Ιουνίου για το αμερικανικό WTI υποχωρούν 7,52% στα 94,5 δολάρια το βαρέλι (νωρίτερα κατρακυλούσαν 11,62% στα 90,47 δολάρια/βαρέλι), ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ευρωπαϊκού brent 6,66% στα 102,55 δολάρια το βαρέλι (ενδοσυνεδριακά αποδυναμώνονταν μέχρι και 10,80% και στα 98 δολάρια/βαρέλι).

Νωρίτερα σήμερα, το Axios ανέφερε πως Τεχεράνη και Ουάσιγκτον βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την θέσπιση ενός πλαισίου για περαιτέρω διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σύμφωνα με δύο αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές με γνώση του θέματος που επικαλείται το μέσο, τίποτε δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη, αλλά οι πηγές δηλώνουν ότι είναι το κοντινότερο σημείο στο οποίο έχουν φθάσει οι πλευρές από την έναρξη του πολέμου. .

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις επί σειρά σημαντικών θεμάτων εντός των προσεχών 48 ωρών, αναφέρεται ακόμα στο δημοσίευμα.

Σημειώνεται, πως η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μετά την προσωρινή παύση της «Επιχείρησης Ελευθερία» που είχε στόχο τη συνοδεία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλατφόρμα Truth Social, προσθέτοντας ότι έχει σημειωθεί «σημαντική πρόοδος» προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη.