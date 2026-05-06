Βουλή: Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία σε α’ ανάγνωση το φορολογικό νομοσχέδιο

Υπέρ της αρχής του, τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ ενώ το ΠΑΣΟΚ, μαζί με ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ΕΛ.ΛΥ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.

Ολοκληρώθηκε σε πρώτη ανάγνωση, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, «Ενσωμάτωση Κοινοτικής Οδηγίας σχετικά με την διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και λοιπές διατάξεις».

Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Υπέρ της αρχής του, τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ ενώ - εκτός από το ΚΚΕ που δήλωσε ότι το καταψηφίζει- το ΠΑΣΟΚ, μαζί με ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ΕΛ.ΛΥ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, Θάνος Πετραλιάς χαρακτήρισε «πολύ σημαντικές τις προτάσεις και παρατηρήσεις που κατατέθηκαν τόσο από τα κόμματα όσο και τους αρμόδιους εξωκοινοβουλευτικούς φορείς», διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι «θα εξεταστούν σοβαρά, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις και αλλαγές».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, Γιώργος Κώτσηρας, σημειώνοντας ότι «με τις παρατηρήσεις και παρεμβάσεις τους βοήθησαν να αναδειχθούν ορισμένα ζητήματα, τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε».

«Θα αξιολογηθούν όλες. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο και να συμφωνήσουμε για την διόρθωση και την επίλυση προβλημάτων», συμπλήρωσε.

Μίλησε ακόμα για «την ανάγκη θεσμικής ενδυνάμωσης και ενίσχυσης των ψηφιακών εργαλείων για την πάταξη της φορολογικής απάτης», τονίζοντας ότι «ήδη αποφέρουν στα δημόσια ταμεία πάνω από δύο δις έσοδα το χρόνο».

«Η χρήση των ψηφιακών εργαλείων κατά της φοροδιαφυγής έχει έντονο κοινωνικό πρόσημο, αφορά συνολικά την ελληνική κοινωνία και είναι στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης μας να εξαλειφθούν οι φορολογικές ανισότητες. Γι αυτό, η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας έχει ανοιχτές τις πόρτες της για την ενίσχυση της δραστηριότητας όλων των επαγγελματικών κλάδων και την δίκαιη φορολογική αντιμετώπιση των πολιτών», κατέληξε ο κ. Κώτσηρας.

Οι θέσεις των εξωκοινοβουλευτικών φορέων

Νωρίτερα, οι αρμόδιοι εξωκοινοβουλευτικοί φορείς που κλήθηκαν να καταθέσουν τις απόψεις τους, εξέφρασαν στην πλειονότητα τους, τη θετική τους στήριξη, εστιάζοντας σε προτάσεις για περαιτέρω βελτιωτικές αλλαγές και τροποποιήσεις του νομοσχεδίου.

Στο επίκεντρο της κριτικής και των προτάσεων τους, βρέθηκαν μεταξύ άλλων, οι διατάξεις που αφορούν την μείωση ή κατάργηση προστίμων για εκπρόθεσμες μηδενικές φορολογικές δηλώσεις, την μείωση του τερμακτού τρόπου φορολόγησης εισοδημάτων για τους πωλητές στις λαϊκές αγορές, το μεγάλο ύψος καταβολής παραβόλου για δεσμευτικές απαντήσεις σε επενδυτές και τους εργαζόμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών στην ΕΥΔΑΠ.

Κατά την ακρόαση των φορέων, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας εργαζομένων της Εταιρίας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως, Δημήτρης Κυρίτσης, έκανε λόγο για «νομοσχέδιο που κινείται σε καλή κατεύθυνση».

Ταυτόχρονα, τόνισε «την ανάγκη να υπάρξει ενισχυμένη μοριοδότηση, στη διαδικασία των προσλήψεων για τους εργαζομένους με μη μόνιμες θέσεις, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι πολλά χρόνια στην εταιρία και κατέχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία».

Ο πρόεδρος της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, Νικόλαος Σωτηρίου, ανέφερε ότι η ηγεσία του υπουργείου «κατανόησε τα προβλήματα με το τεκμαρτό εισόδημα και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η διάταξη», ζητώντας παράλληλα, «την κατάργηση του άδικου μέτρου για καθημερινό ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και την τροποποίηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας-Θεσσαλίας-Θράκης, 'Αγγελος Δερετζής, τονίζοντας ότι «είναι στη σωστή κατεύθυνση το νομοσχέδιο», ενώ ζήτησε «να διορθωθούν οι αδικίες για τους παραγωγούς, ώστε να έχουν αντίστοιχες ελαφρύνσεις με τους πωλητές» και εξέφρασε την αντίρρηση του στο μέτρο για το καθημερινό δελτίο αποστολής.

Ο γενικός διευθυντής φορολογίας της ΑΑΔΕ, Γιώργος Φάκος, έδωσε έμφαση «στην προσαρμογή του εθνικού με το ενωσιακό δίκαιο, με στόχο την δημιουργία ασφάλειας δικαίου και την συμμόρφωση των φορολογουμένων».

Ο γενικός γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, Ιωάννης Λυμβαίος, εστίασε στα συνταξιοδοτικά άρθρα του νομοσχεδίου, χαρακτηρίζοντας «επιβεβλημένη την επικαιροποίηση διατάξεων για τα ποσοστά αναπηρίας για άτομα με χρόνιες παθήσεις», όπως οπτική αναπηρία και μεταγγίσεις αίματος.

Ο Ευάγγελος Μπαρμπαγιάννης, πρόεδρος εργαζομένων Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, επεσήμανε την ανάγκη «να ρυθμιστούν εργασιακά ζητήματα που εκκρεμούν από το παρελθόν, για τους πρώην εργαζόμενους, καθώς και να εξομοιωθούν τα δικαιώματα και οι συμβάσεις στους εργαζόμενους που έχουν απορροφηθεί σε νέους φορείς ή εργάζονται στα ναυπηγεία, μετά την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος».

Ο πρόεδρος της Ένωσης Φίλων και Μετόχων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Μιχαήλ Αγγελάκης, ζήτησε να λυθεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από τη ληστρική πολιτική των τραπεζών και να εξασφαλιστούν τα στεγαστικά δάνεια που είχαν λάβει οι πρώην εργαζόμενοι του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλιας, έκανε λόγο για «σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία με στόχο την πλήρη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας στις αυστηρές, σύγχρονες και διαφανείς ευρωπαϊκές φορολογικές διαδικασίες, για την αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης».

Όπως είπε, στο νομοσχέδιο έχουν υιοθετηθεί οι προτάσεις του Επιμελητηρίου και «αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο ενίσχυσης και αξιοπιστίας του φορολογικού συστήματος αλλά και εκσυγχρονισμού, διαλειτουργικότητας και εντοπισμού των πραγματικών κεφαλαίων, μετά ιδίως τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί με τα κρυπτονομίσματα».

«Σωστή, στοχευμένη για πιο προσβάσιμες φορολογικές λειτουργίες σε ελεύθερους επαγγελματίες» και «ένα θετικό βήμα για την ενίσχυση της φορολογικής ασφάλειας», χαρακτήρισε τη νομοθετική πρωτοβουλία ο Δημήτρης Χριστοφοράκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών.

Παράλληλα, πρότεινε την επανεξέταση του ύψους του παραβόλου για δεσμευτικές απαντήσεις σε επενδυτές.

Ο Μιχάλης Πόλυγγερ, πρόεδρος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για το άρθρο 36 και την καταβολή υψηλού παράβολου για δεσμευτικές απαντήσεις, σημειώνοντας ότι «ενέχει τον κίνδυνο αποκλεισμού μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

«Αναγκαία και ουσιαστική» χαρακτήρισε την νομοθετική πρωτοβουλία ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μιχαήλ Φέκας.

«Είναι ένα νομοσχέδιο προς τη σωστή κατεύθυνση που βοηθά στη λειτουργία του Υπερταμείου, το οποίο επιχειρεί να διευκολύνει τους δημόσιους φορείς να διαχειρίζονται με τον βέλτιστο τρόπο την δημόσια ακίνητη περιουσία», υπογράμμισε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ και επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

«Το παρόν νομοσχέδιο περιέχει θετικές διατάξεις μειώνοντας το ύψος ορισμένων προστίμων για συγκεκριμένες παρατυπίες μικροποσών, οι οποίες ταλαιπωρούσαν τις επιχειρήσεις για πολλά χρόνια με δυσανάλογα πρόστιμα», ανέφερε ο Σύμβουλος του Δ.Σ της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, Βασίλης Καμπάνης.

Ταυτόχρονα, μίλησε για «σημαντική και θετική εξέλιξη στον εξορθολογισμό των προστίμων, που δεν επιτυγχάνεται όμως ολιστικά, αφού παραμένουν σε ισχύ πληθώρα άλλων περιπτώσεων εξοντωτικών και άδικων προστίμων».

«Η ΓΣΕΒΕΕ ζητάει συνολικά την επανεξέταση του συνόλου των προστίμων που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ και επαναφορά αξιολογικών κριτηρίων που διαφοροποιούν τις παραβάσεις ανάλογα με τη βαρύτητα τους και το ύψος του προστίμου αναλογικά με την παράβαση και το μέγεθος των επιχειρήσεων», σημείωσε.

Η πρόεδρος του Δ.Σ του Συλλόγου Εργολαβικών Υπαλλήλων της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας A.E, Σπυριδούλα Μέγκα, εξέφρασε την διαφωνία της καθώς, όπως είπε, «το νέο νομοθετικό πλαίσιο, δεν περιλαμβάνει καμία πρόβλεψη για το ήδη εργαζόμενο εργολαβικό προσωπικό και τους 650 υπαλλήλους με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών ».

«Διεκδικούμε το αυτονόητο. Αναγνώριση της προϋπηρεσίας μας, με ενισχυμένη μοριοδότηση, ίση μεταχείριση και ουσιαστική ένταξή μας στο τακτικό προσωπικό σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο και τις επιταγές του Συντάγματος», επεσήμανε.

Τέλος, η διευθύντρια Νομικής Υποστήριξης των Οδικών Συγκοινωνιών ΑΕ -πρώην ΗΛΠΑΠ- Μαρία-Ειρήνη Γιαννούζη, εστίασε, «στη διάταξη που αφορά την κανονικοποίηση και νομιμοποίηση των πληρωμών που διενεργήθηκαν το 2011, σε εργαζόμενους της εταιρείας του πρώην ΗΣΑΠ.

Όπως είπε, «για τις αποζημιώσεις που είχαν καταβληθεί τον καιρό που διενεργήθηκε η συγχώνευση των φορέων, των παρόχων συγκοινωνιακού του 2011 και είχαν συνομολογηθεί με συλλογικές συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων του πρώην ΗΣΑΠ, με την τότε διοίκηση του ΗΣΑΠ, και κανονικοποιήθηκαν και έγιναν νόμιμες, είναι επιβεβλημένη και σωστή η διατήρηση των ποσών αυτών στους εργαζόμενους που ήδη είναι συνταξιούχοι».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ