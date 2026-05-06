BMW: Δασμοί και Κίνα έπληξαν την κερδοφορία στο α' τρίμηνο - Αμετάβλητο το guidance

Υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών αλλά με σημαντική πτώση σε σχέση με το 2025 διαμορφώθηκαν τα κέρδη της BMW στο α' τρίμηνο του 2026, καθώς ο έντονος ανταγωνισμός στην Κίνα και οι πιέσεις από τους δασμούς επηρέασαν αρνητικά την πορεία της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία ωστόσο διατήρησε αμετάβλητο το guidance για το σύνολο του έτους.

Πιο αναλυτικά, τα κέρδη προ φόρων για το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου ανήλθαν σε 2,3 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 25% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη προ φόρων ύψους 2,2 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, τα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 31 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση άνω του 8% σε ετήσια βάση.

Το περιθώριο EBIT της BMW στον βασικό κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας διαμορφώθηκε στο 5,0% το πρώτο τρίμηνο, μειωμένο από 6,9% ένα χρόνο νωρίτερα, αλλά υψηλότερα από την πρόβλεψη των αναλυτών για 4,7%.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι δασμοί είχαν αντίκτυπο 1,25% στο περιθώριο κέρδους της BMW κατά το πρώτο τρίμηνο.

Παράλληλα, η εταιρεία διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για το σύνολο του 2026, προβλέποντας μέτρια μείωση στα βασικά της μεγέθη, ενώ εκτιμά πως το βασικό λειτουργικό περιθώριο κέρδους θα κυμανθεί μεταξύ 4% και 6%, από 5,3% το 2025.

Στις προβλέψεις της, η διοίκηση εκτιμά πως η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή «δεν θα είναι διαρκής», ενώ δεν περιλαμβάνεται ούτε μία πιθανή αύξηση των δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, παρά τις απειλές Τραμπ.

Στον απόηχο των ανακοινώσεων, η μετοχή της BMW στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ενισχύεται άνω του 5%, στα 81,42 ευρώ.