Το Ισραήλ δεν γνωρίζει για μια πιθανή συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης

Newsroom
⁠Το Ισραήλ δεν ήταν ενήμερο πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν ενδεχομένως κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν, η οποία θα τερμάτιζε τον πόλεμο και θα άνοιγε τον δρόμο για την απελευθέρωση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε μια ισραηλινή πηγή με γνώση του θέματος.

Αντιθέτως, το Ισραήλ προετοιμαζόταν για μια κλιμάκωση στον πόλεμο, ανέφερε η πηγή, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές με γνώση του θέματος, οι δύο πλευρές βρίσκονται στο κοντινότερο σημείο που έχουν φθάσει από τις 28 Φεβρουαρίου για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, με βάση ένα μνημόνιο κατανόησης μεγέθους μίας σελίδας, στο οποίο περιλαμβάνεται και πρόβλεψη για μελλοντικές διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Όπως τονίζει το Axios, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις επί σειρά σημαντικών θεμάτων εντός των προσεχών 48 ωρών, ενώ προς το παρόν τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί οριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ιράν
Ισραήλ
ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
