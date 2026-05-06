Θεμιστοκλέους: 20 δισ. ευρώ για το δημογραφικό - Επέκταση της δωρεάν εξέτασης ΑΜΗ

Ο υφυπουργός Υγείας τονίζει πως η πολιτεία δίνει κονδύλια ύψους 2 δισ. ευρώ ετησίως για να στηρίξει τα νέα ζευγάρια και επεκτείνει την δωρεάν εξέταση για το ωοθηκικό απόθεμα ΑΜΗ για όλα τα ζευγάρια.

Από την Ιθάκη που πραγματοποιείται με την παρουσία των πρέσβεων πολλών ευρωπαϊκών χωρών, και υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, το συνέδριο για το δημογραφικό με τίτλο «η Ελλάδα σε μια κρίσιμη δημογραφική καμπή» ο υφυπουργός υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους επεσήμανε πως το δημογραφικό είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα, με τον κανόνα να λέει πως «όσο πιο εύπορη είναι μία χώρα, τόσο λιγότερα παιδιά γεννιούνται σε αυτή».

Η χώρα μας έχει δείκτη γεννητικότητας 1,33 ο οποίος είναι ιδιαίτερα χαμηλός, αφού ο δείκτης πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 για την αναπλήρωση του πληθυσμού ώστε να «κλείνει» το ισοζύγιο μεταξύ θανάτων και γεννήσεων.

Ωστόσο, οι πιο εύπορες χώρες έχουν παρόμοιους δείκτες (1,33-1,34), με την Σιγκαπούρη, τη Νορβηγία, την Ελβετία, την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο, 5 χώρες όπου το εισόδημα των πολιτών είναι πενταπλάσιο από του μέσου Έλληνα πολίτη, να επιβεβαιώνουν το κανόνα που λέει πως όπου υπάρχει η μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη τόσο λιγοστεύουν οι γεννήσεις.

2 δισ. ευρώ ετησίως για την στήριξη της οικογένειας στην Ελλάδα

Ο υφυπουργός Υγείας υπογράμμισε πως για να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό πρέπει να συντελεστεί και μία αλλαγή νοοτροπίας, ώστε να δούμε την γονεϊκότητα ως πλούτο και όχι μόνο ως υποχρέωση.

Αναφορικά με το τι κάνει η Πολιτεία για να αντιμετωπίσει το ταχέως εξελισσόμενο δημογραφικό της Ελλάδας, ο Μάριος Θεμιστοκλέους τόνισε πως μέσα σε βάθος μίας δεκαετίας θα δοθούν 20 δισ. ευρώ σε μέτρα, δηλαδή 2 δισ. ευρώ το χρόνο και μέσα σ’ αυτά εντάσσεται τα «Σπίτι μου 1 και 2», επιδόματα στήριξης των παιδιών έως και τους 9 πρώτους μήνες της ζωής τους που φτάνουν και τα 10.000 ευρώ και άλλα μέτρα τα οποία αφορούν ειδικά τις νησιωτικές και τις ηπειρωτικές απομακρυσμένες περιοχές όπως είναι για παράδειγμα η απαλλαγή ενοικίου και η επιδότηση της στέγης.

Οι δράσεις του υπουργείου Υγείας για την οικογένεια

Ειδικά τώρα με το τι κάνει το υπουργείο Υγείας για να αντιμετωπίσει το δημογραφικό: Δημιουργήθηκε το νομικό πλαίσιο ώστε να επεκταθεί η ηλικία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής απ’ τα 50 έτη στα 54 έτη, επιτράπηκε η κρυοσυντήρηση ωαρίων για κοινωνικούς λόγους και όχι μόνο για ιατρικούς όπως ήταν μέχρι το 2022 και ξεκίνησε να καλύπτεται ασφαλιστικά η εξέταση ΑΜΗ για το ωοθηκικό απόθεμα, η οποία μέσα στο 2026 θα επεκταθεί σε όλα τα ζευγάρια.

Σε μια προσωπική του εξομολόγηση, ο Μάριος Θεμιστοκλέους τόνισε πως είναι περήφανος ως Κύπριος που ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας Σταύρος Αυγουστίδης, εκμεταλλευόμενος την Κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε το συνέδριο υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζεύοντας τους πρέσβεις πολλών ευρωπαϊκών χωρών στην πατρίδα του Οδυσσέα, ώστε το δημογραφικό να βρει την Ιθάκη του. Ο υφυπουργός Υγείας υπογράμμισε πως το δημογραφικό είναι ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα, το οποίο επιβάλλει την λήψη πολιτικών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν η απόκτηση παιδιού για ένα ζευγάρι μεγαλούπολης φαντάζει δύσκολη τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα για τα ζευγάρια που ζουν στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά, ειδικά αν υπάρξουν προβλήματα υπογονιμότητας. Γιατί τότε κάθε εξέταση συνεπάγεται μετάβαση είτε σε μία πόλη της ηπειρωτικής Ελλάδας ή σε ένα μεγαλύτερο νησί και διαμονή και όταν έχει απαγορευτικό στη θάλασσα, το ταξίδι γίνεται Οδύσσεια.

Η Οδύσσεια της Ελένης και του Δημήτρη από την Ιθάκη, για να αποκτήσουν οικογένεια

Η Ελένη και ο Δημήτρης είναι ένα ζευγάρι εκείνος από την Ιθάκη, εκείνη από την Κεφαλλονιά που παντρεύτηκαν και δεν έκαναν αμέσως παιδιά, όπως συμβαίνει σε πολλούς. Όταν πήραν την απόφαση να αποκτήσουν το πρώτο τους παιδί διαπιστώθηκε ότι η εγκυμοσύνη δεν ερχόταν και άρχισαν να ψάχνονται. Ο Δημήτρης Αρκουζής, μηχανικός στις σπουδές και το επάγγελμα δε δίστασε από την πρώτη στιγμή να εξεταστεί και ο ίδιος και το πρόβλημα τελικά βρέθηκε ότι το είχε εκείνος. Συνήθως οι άντρες μεταθέτουν την ευθύνη για την δυνατότητα επίτευξης ή μη εγκυμοσύνης στη γυναίκα.

Ωστόσο, στην περίπτωση αυτού του ζευγαριού τα πράγματα ευτυχώς κύλησαν διαφορετικά. Ο Δημήτρης από την πρώτη στιγμή ήταν συνοδοιπόρος και υποστηρικτής σε κάθε βήμα. Υποβλήθηκε σε εξετάσεις, βρέθηκε το πρόβλημα και ξεκίνησαν οι κύκλοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, αλλά η πορεία δεν ήταν εύκολη.

Όπως λέει η Ελένη Μινέτου «χρειαστήκαμε όχι μία ή δύο αλλά έξι προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης για να αποκτήσουμε τα παιδιά μας». Ο πρώτος γιος γεννήθηκε μετά την τέταρτη εξωσωματική γονιμοποίηση. Ο Δημήτρης εκτός από μηχανικός έγινε υποχρεωτικά και «μικρός γιατρός». Στο απομακρυσμένο νησί, έμαθε να παίρνει αίμα από τη σύζυγό του και μετά με μια ψαρόβαρκα περνούσε απέναντι στην Κεφαλλονιά όπου έπρεπε την ίδια μέρα να πραγματοποιηθεί η εξέταση, ώστε ο γιατρός να καθορίσει το ύψος των φαρμάκων για τον κύκλο της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Έμαθε και να κάνει και τις ενέσεις για τις ορμόνες στη γυναίκα του και χορηγούσε τις ενέσεις στο πλάι της εθνικής οδού, σταματημένοι κάτω από γέφυρες και μια φορά βράδυ έξω από ένα κέντρο στην Κεφαλλονιά, όπου συνέβη το τραγελαφικό γεγονός, να συναντηθούν με τον ιδιοκτήτη του κέντρου, ο οποίος παρεξήγησε την όλη κατάσταση και νόμισε πως το ζευγάρι έκανε χρήση ναρκωτικών!

Χρειάστηκαν άλλες δύο προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης για να γεννηθούν τα δίδυμα αγόρια του ζευγαριού, εκ των οποίων το ένα είναι στο φάσμα του αυτισμού, με τους γονείς να ζητούν

από την Πολιτεία, μεγαλύτερη υποστήριξη για τις οικογένειες που έχουν παιδί στο φάσμα του αυτισμού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή στο γυμνάσιο.

Κίνητρα για να αποκτήσουν γιατρούς τα μικρά νησιά

Απαντώντας στον Δημήτρη ο υφυπουργός υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, εξέφρασε το θαυμασμό του για το ζευγάρι από την Ιθάκη που έχει δώσει τόσο μεγάλη μάχη. Επιπλέον, τόνισε πως τα μικρά νησιά έχουν δυσκολίες, αλλά η κυβέρνηση δίνει κίνητρα ώστε να έχουν γιατρούς και μαζί με την πρόσφατη δωρεά του Ιδρύματος Στέλιου Χατζηιωάννου τώρα πλέον οι γιατροί έχουν διπλάσιες μισθολογικές απολαβές εάν επιλέξουν να υπηρετήσουν σε ένα μικρό νησί.

Ο Μ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε επίσης πόσο σημαντική είναι η δημιουργία οικοτροφείου στην Ιθάκη για τη στέγαση όλων των δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στο νησί καθώς τα νησιά έχουν δύσκολους χειμώνες αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ ελκυστικοί καλοκαιρινοί προορισμοί και το καλοκαίρι το στεγαστικό ζήτημα δυσκολεύει πολύ. Οι δάσκαλοι, οι γιατροί και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι αδυνατούν με το μισθό τους να καλύψουν τα ποσά που του ζητούνται για ενοίκιο.

Ο ίδιος τόνισε πως η Ελλάδα έχει ένα πολύ ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο μοναδικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πως αντίστοιχες δυσκολίες στις θερινές περιόδους παρατηρούνται στο ζήτημα της στέγασης και σε άλλους δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης.

Επίσης επεσήμανε πως με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν δημιουργηθεί 100 νέες δομές ψυχικής υγείας δωρεάν για τους πολίτες και πως συνολικά θα λειτουργήσουν στην επικράτεια 21 νέες δομές (κυρίως κέντρα ημέρας) για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, ώστε να αυξηθεί η στήριξη της Πολιτείας προς τις οικογένειές τους.

Το συνέδριο «η Ελλάδα σε μια κρίσιμη δημογραφική καμπή» που τελεί υπό την αιγίδα της πρεσβείας της κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, αποτελεί διοργανωτική πρωτοβουλία του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, του Δήμου Ιθάκης, του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών και της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής.