Επιταχύνει την ανάπτυξη λογισμικού μέσω agentic AI η Netcompany

Η Netcompany επιταχύνει την ανάπτυξη λογισμικού για μεγάλους οργανισμούς έως και κατά 45% μέσω του νέου agentic ΑΙ framework σε συνδυασμό με τα προϊόντα και τις πλατφόρμες της - χωρίς συμβιβασμούς στον έλεγχο και την ασφάλεια των δεδομένων Σε μια περίοδο που το τοπίο γύρω από το agentic AI ακόμη διαμορφώνεται, η Netcompany το εφαρμόζει ήδη σε έργα της που αφορούν σύνθετα και αυστηρά ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, σε συνδυασμό με τα προϊόντα και τις πλατφόρμες της. Το Feniks AI, το agentic AI framework της εταιρείας και πρώτο στο είδος του στην Ευρώπη, μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη λογισμικού έως και κατά 45%. H Netcompany, συνδυάζοντας τη βαθιά της εξειδίκευση σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, με μια δομημένη προσέγγιση στο agentic AI, δίνει τη δυνατότητα στους μεγάλους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς να επωφεληθούν σημαντικά από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Μέσα από συνεχείς επενδύσεις στο Feniks AI, καθιστά πλέον δυνατή την ασφαλή υλοποίηση του agentic AI σε ορισμένα από τα πιο απαιτητικά έργα ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών της Ευρώπης. «Το agentic AI επιταχύνει την ανάπτυξη λογισμικού για μεγάλους οργανισμούς. Όμως, σε σύνθετα και ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα, η ταχύτητα υλοποίησης έχει αξία μόνο όταν συνοδεύεται από πραγματικό έλεγχο και εξειδίκευση. Αξιοποιώντας 25 χρόνια εμπειρίας, η Netcompany αποδεικνύει πως οι οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν από τo AI, μειώνοντας τον χρόνο που χρειάζεται για την ανάπτυξη λογισμικού έως και κατά 45%, χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια, τη διαχείριση και τον έλεγχο των δεδομένων που διαχειριζόμαστε», δήλωσε ο André Rogaczewski, συνιδρυτής και CEO της Netcompany. Καθώς οργανισμοί σε ολόκληρη την Ευρώπη καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην καινοτομία και τη ρυθμιστική ευθύνη, η Netcompany δείχνει πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί όχι μόνο ταχύτερα, αλλά και με μεγαλύτερη ασφάλεια, ωριμότητα και υπευθυνότητα, μέσα από έναν συνδυασμό τεχνολογίας, μεθοδολογίας και εμπειρίας. Η προσέγγιση της εταιρίας παρουσιάζεται αναλυτικά στο νέο της white paper με τίτλο «Feniks Build – The Approach for AI-Accelerated Enterprise Deliveries». Το white paper συγκεντρώνει πρακτικά συμπεράσματα από εφαρμογές σε πραγματικές συνθήκες και προσφέρει μια δομημένη προσέγγιση για την εφαρμογή του agentic AI σε περιβάλλοντα όπου ο έλεγχος, η συμμόρφωση και η αξιοπιστία είναι αδιαπραγμάτευτα.

