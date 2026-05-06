Παθήσεις Ώμου: Από τον χρόνιο πόνο στην οριστική θεραπεία

Ο Δρ. Ανδρέας Λεωνίδου, Ορθοπεδικός Χειρουργός, μας εξηγεί όσα πρέπει να γνωρίζουμε για δύο από τις πιο συχνές παθήσεις του ώμου, που απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση.

Γράφει ο Δρ. Ανδρέας Λεωνίδου, Ορθοπεδικός Χειρουργός, Διευθυντής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Ορθοπεδικής Χειρουργικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Ο ώμος είναι η άρθρωση με το μεγαλύτερο εύρος κίνησης στο ανθρώπινο σώμα, γεγονός που τον καθιστά ταυτόχρονα και την πιο ευάλωτη σε τραυματισμούς και εκφυλιστικές παθήσεις. Για πολλούς ασθενείς, ο πόνος στον ώμο καταλήγει να γίνει ένα καθημερινό πρόβλημα, περιορίζοντας απλές κινήσεις, όπως το ντύσιμο, το λούσιμο ή τον ύπνο, και υποβαθμίζοντας δραματικά την ποιότητα ζωής τους.

Ένα από τα πιο συχνά φαινόμενα που αντιμετωπίζουμε στην ορθοπεδική πρακτική είναι η τάση των ασθενών να καθυστερούν την αναζήτηση εξειδικευμένης βοήθειας. Πολλοί ασθενείς προσπαθούν να διαχειριστούν τον πόνο προσωρινά, καταφεύγοντας σε παυσίπονα, αντιφλεγμονώδη ή ενέσιμες θεραπείες, χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική διερεύνηση της αιτίας του πόνου.

Αποτέλεσμα είναι, σε ορισμένες περιπτώσεις, να φτάνουν στον ειδικό με πιο προχωρημένη βλάβη, μεγαλύτερο λειτουργικό περιορισμό ή επιβαρυμένη κατάσταση των τενόντων και των γύρω δομών. Η συντηρητική θεραπεία, όπως φυσικοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή και παγοθεραπεία, αποτελεί συχνά την πρώτη γραμμή αντιμετώπισης για παθήσεις όπως η ασβεστοποιός τενοντίτιδα ή το σύνδρομο πρόσκρουσης. Όταν όμως τα συμπτώματα επιμένουν ή η λειτουργικότητα δεν βελτιώνεται μετά από εύλογο διάστημα εντός λίγων εβδομάδων, απαιτείται επανεκτίμηση από ειδικό, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω επιδείνωση και να επιλεγεί η κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση.

Ρήξεις Τενόντων και Αστάθεια Ώμου

Δύο από τις συχνές παθήσεις του ώμου που απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση είναι:

Ρήξη των Τενόντων του Στροφικού Πετάλου:



Αφορά τραυματισμό ή φθορά των τενόντων που συμβάλλουν στη σταθερότητα του ώμου και επιτρέπουν την ανύψωση και τη στροφή του βραχίονα. Όταν υποστούν ρήξη, μπορεί να προκαλέσουν πόνο, αδυναμία και περιορισμό της κίνησης.

Αστάθεια και Εξάρθρημα Ώμου:



Πρόκειται για καταστάσεις στις οποίες ο ώμος βγαίνει μερικώς ή πλήρως από τη θέση του, συνήθως μετά από τραυματισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να προκληθούν βλάβες στον επιχείλιο χόνδρο και στους σταθεροποιητικούς μηχανισμούς της άρθρωσης, αυξάνοντας τον κίνδυνο επανεμφάνισης.

Η σύγχρονη χειρουργική, επιτρέπει σε πολλές περιπτώσεις την αντιμετώπιση των βλαβών με αρθροσκόπηση. Με τη χρήση κάμερας και λεπτών εργαλείων, ο χειρουργός παρεμβαίνει μέσα από μικρές τομές, με στόχο μικρότερη επιβάρυνση των ιστών, λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο και ταχύτερη αποκατάσταση σε σχέση με πιο εκτεταμένες ανοιχτές τεχνικές. Η ακριβής πορεία αποκατάστασης εξαρτάται πάντα από το είδος και τη βαρύτητα της βλάβης, καθώς και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς.

Στάδια αποκατάστασης

Η επιστροφή στην καθημερινότητα και στην ποιότητα ζωής είναι ο βασικός μας στόχος για κάθε ασθενή. Ωστόσο, η επούλωση των ιστών απαιτεί χρόνο. Ακόμη και όταν ο πόνος έχει υποχωρήσει, οι τένοντες και οι γύρω δομές χρειάζονται το απαραίτητο διάστημα για να επουλωθούν σωστά. Μετά από επεμβάσεις ώμου, η αποκατάσταση προχωρά συνήθως σταδιακά, με αρχική προστασία της άρθρωσης και στη συνέχεια εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας.

Φάση προστασίας: Ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της επέμβασης, μπορεί να χρειαστεί ανάρτηση για περίπου 2 έως 6 εβδομάδες, ώστε να προστατευθεί η αποκατάσταση και να περιοριστεί η επιβάρυνση του ώμου.

Ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της επέμβασης, μπορεί να χρειαστεί ανάρτηση για περίπου 2 έως 6 εβδομάδες, ώστε να προστατευθεί η αποκατάσταση και να περιοριστεί η επιβάρυνση του ώμου. Φάση φυσικοθεραπείας: Στη συνέχεια ακολουθεί πρόγραμμα ασκήσεων με σταδιακή αποκατάσταση της κίνησης, της δύναμης και της λειτουργικότητας. Η πρόοδος γίνεται βήμα - βήμα, με βάση τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού και του φυσικοθεραπευτή

Εξειδικευμένη Φροντίδα

Όταν ο πόνος στον ώμο επιμένει ή επηρεάζει την καθημερινότητα, είναι σημαντικό ο ασθενής να αξιολογείται από εξειδικευμένο ορθοπεδικό χειρουργό ώμου, ώστε να τεθεί η σωστή διάγνωση και να επιλεγεί η κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση. Στην Κλινική Ελάχιστα Επεμβατικής Ορθοπεδικής Χειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών διαθέτουμε την τεχνογνωσία και την υποδομή μιας οργανωμένης νοσοκομειακής μονάδας, με στόχο την ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη αντιμετώπιση κάθε περιστατικού.

Η σύγχρονη ιατρική επιτρέπει σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, την ασφαλή και αποτελεσματική αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ώμου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ο επίμονος πόνος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κάτι «φυσιολογικό», ιδιαίτερα όταν η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη θεραπεία μπορούν να αποτρέψουν την επιδείνωση και να οδηγήσουν σε καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα.

Διεθνής Αναγνώριση για το Τμήμα Ελάχιστα Επεμβατικής Ορθοπεδικής Χειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Το Τμήμα Ελάχιστα Επεμβατικής Ορθοπεδικής Χειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών υπό τη διεύθυνση του κ. Ανδρέα Λεωνίδου Ορθοπεδικού Χειρουργού, αναγνωρίστηκε επίσημα ως SECEC Education Centre για την περίοδο 2026–2030. Η αναγνώριση αυτή εντάσσει το Τμήμα σε ένα διακεκριμένο ευρωπαϊκό δίκτυο περισσότερων από 60 Εκπαιδευτικών Κέντρων, που συμβάλλουν ενεργά στην εξέλιξη και τη διεθνή προβολή της χειρουργικής ώμου και αγκώνα.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο θα έχει τη δυνατότητα, να φιλοξενεί fellows από την Ευρώπη, να συμμετέχει σε διεθνείς εκπαιδευτικές δράσεις (webinars, live surgeries, mentoring sessions), και να συμβάλλει ενεργά στη διάχυση της επιστημονικής γνώσης και καινοτομίας.

Διαβάστε περισσότερα άρθρα για θέματα που αφορούν την υγεία σας, εδώ

