Άλμα τζίρου και αισιοδοξίας στο Χρηματιστήριο της Αθήνας - Εκτίναξη 5% για τον τραπεζικό δείκτη

Με φόντο τις ελπίδες για διπλωματική διευθέτηση στο μέτωπο του Ιράν, η Λεωφόρος Αθηνών ευθυγραμμίστηκε με το πανηγυρικό κλίμα των διεθνών αγορών. Άγγιξε τα 440 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών.

Ενθουσιώδης υπήρξε η αντίδραση των αγορών, μεταξύ αυτών και του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, στις ανακοινώσεις των ΗΠΑ για τερματισμό των επιχειρήσεων «Epic Fury» και «Project Freedom», καθώς και στα δημοσιεύματα που φέρουν ΗΠΑ και Ιράν να διαπραγματεύονται επί ενός σχεδίου 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου.

Πρόκειται για εξελίξεις που αναπτέρωσαν τις ελπίδες για αναβίωση των προσπαθειών διπλωματικής διευθέτησης και, κατ’ ελάχιστον, εκλαμβάνονται ως ένδειξη ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα παραμείνει σε ισχύ.

Όλα αυτά, 66 ημέρες μετά την έναρξη των βομβαρδισμών του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, το οποίο βέβαια δηλώνει άγνοια για τις επαφές του Λευκού Οίκου με την Τεχεράνη.

Ξένοι αναλυτές τονίζουν ότι ο δρόμος προς την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ παραμένει δύσκολος, και ότι η ανησυχία για τις πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στον πληθωρισμό και στους ρυθμούς ανάπτυξης παγκοσμίως δεν έχει ακόμα εξαλειφθεί.

Πάντως, με τις τιμές του Brent να διολισθαίνουν ακόμα και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες σε Φρανκφούρτη, Λονδίνο και Παρίσι κινήθηκαν έντονα ανοδικά, σε ποσοστό έως και άνω του 3%, ενώ η Wall Street έβαλε πλώρη προς νέα ιστορικά υψηλά.

Σε αυτό το κλίμα, στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έφτασε να ενισχύεται έως 3,84%, πριν ολοκληρώσει στις 2.299,87 μονάδες με άνοδο 3,17%. Επέστρεψε έτσι στα επίπεδα στα οποία βρισκόταν προ της έναρξης του πολέμου στο Ιράν.

Εκρηκτική άνοδο σημείωσε και ο δείκτης των τραπεζών που έφτασε να ενισχύεται ενδοσυνεδριακά σε ποσοστό έως και 6,66%. Ο ΔΤΡ ολοκλήρωσε τελικά ενισχυμένος 4,98% στις 2.625,74 μονάδες, με τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο από τα μέσα Απριλίου. Στη σύνθεσή του ξεχώρισε το άλμα 7,86% για την Alpha Bank στα 3,77 ευρώ, όπως και τα κέρδη 6,85% και 5,31% για τις μετοχές των Eurobank και Τρ. Πειραιώς αντίστοιχα. Στο +3,94% έκλεισε η Τρ. Κύπρου, και ακολούθησε η ΕΤΕ με άνοδο 3,03% στα 14,30 ευρώ. Αντιθέτως, με απώλειες 1,12% στα 8,80 ευρώ ολοκλήρωσε η μετοχή της Optima, αν και λίγο πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας των συναλλαγών βρισκόταν στο +3,15%.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 2,3:1 με 83 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 36 σε αρνητικό και 30 που έκλεισαν χωρίς μεταβολή.

Η ανοδική κίνηση συνοδεύθηκε από αισθητά αυξημένο ημερήσιο τζίρο, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 439,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 233 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Έντονη δραστηριότητα και σε επίπεδο προσυμφωνημένων συναλλαγών, η αξία των οποίων διαμορφώθηκε σε 42,33 εκατ. ευρώ.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, ξεχώρισε η εκτίναξη 10,90% της Viohalco σε νέα υψηλά και στα 17,30 ευρώ. Ενισχυμένη 7,65% ακολούθησε η μετοχή της Τιτάν, ενώ σημαντικά κέρδη κατέγραψαν και οι τίτλοι των Aktor (+5,18%), ElvalHalcor (+4,60%), και Aegean (+4,07%).

Σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν οι μετοχές των ΔΕΗ (+3,19%), Coca-Cola HBC (+2,99%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,31%), Metlen (+2,25%), Allwyn (+2,12%), Cenergy (+1,63%), Lamda Development (+1,56%) και ΟΤΕ (+1,09%).

Σε αρνητικό έδαφος, Motor Oil και Helleniq Energy υποχώρησαν 4,86% και 3,23% αντίστοιχα, ενώ πτωτικά ακολούθησαν οι ΕΥΔΑΠ (-1,57%), Σαράντης (-0,95%) και Jumbo (-0,87%).