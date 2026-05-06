Νέο ρεκόρ για το παγκόσμιο χρέος - Στα 353 τρισ. δολάρια

Σημάδια διαφοροποίησης από τα αμερικανικά ομόλογα δείχνουν οι επενδυτές διεθνώς, καθώς τo παγκόσμιo επίπεδo χρέους έφτασe στο ρεκόρ των σχεδόν 353 τρισ. δολαρίων.

Σημάδια διαφοροποίησης από τα αμερικανικά ομόλογα δείχνουν οι επενδυτές διεθνώς, καθώς τo παγκόσμιo επίπεδo χρέους έφτασε στο ρεκόρ των σχεδόν 353 τρισ. δολαρίων μέχρι τα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Διεθνών Χρηματοοικονομικών που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. Το τριμηνιαίο Global Debt Monitor του IIF ανέφερε ότι η ενίσχυση της διεθνούς ζήτησης για ιαπωνικά και ευρωπαϊκά ομόλογα έρχεται σε αντίθεση με τη γενικά σταθερή «δείψα» για αμερικανικούς τίτλους από την αρχή του έτους.

«Αυτές οι τάσεις αντανακλούν εν μέρει τις αποκλίνουσες πορείες χρέους, οι οποίες επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις αποφάσεις κατανομής των επενδυτών», τόνισε ο Εμρέ Τιφτίκ, διευθυντής του IIF για τις Παγκόσμιες Αγορές. «Σύμφωνα με τις τρέχουσες πολιτικές, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ των ΗΠΑ αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται και οι πρόσφατες προβλέψεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου δείχνουν περαιτέρω επιδείνωση των μακροπρόθεσμων δημοσιονομικών προοπτικών» πρόσθεσε.

Αντιθέτως, η Ευρωζώνη και η Ιαπωνία, προβλέπεται να ακολουθήσουν μια πιο μετριοπαθή πορεία ακόμη και με την άνοδο των δημοσιονομικών δαπανών για άμυνα και υποδομές, σύμφωνα με το Reuters. Ωστόσο, οι αγορές εταιρικών ομολόγων των ΗΠΑ συνεχίζουν να σημειώνουν άνθηση, υποστηριζόμενες από την έκδοση τίτλων που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη και τις ισχυρές εισροές από το εξωτερικό.

Η «πείνα» δανεισμού της Ουάσινγκτον ήταν ένας από τους κύριους παράγοντες για την αύξηση του παγκόσμιου χρέους κατά πάνω από 4,4 τρισ. δολάρια στο πρώτο τρίμηνο, η ταχύτερη αύξηση από τα μέσα του 2025 και η πέμπτη συνεχόμενη τριμηνιαία αύξηση, με τον κ. Τιφτίκ να εκτιμά πως η αύξηση του χρέους των ΗΠΑ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον κρατικό δανεισμό.

Εκτός των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, το χρέος στις ώριμες αγορές μειώθηκε, ενώ οι αναδυόμενες αγορές, είδαν τα επίπεδα να αυξάνονται μέτρια στο ρεκόρ των 36,8 τρισ. δολαρίων, λόγω του κρατικού δανεισμού. Εξετάζοντας τους βασικούς δείκτες χρέους, το παγκόσμιο χρέος ανήλθε στο 305% της παγκόσμιας οικονομικής παραγωγής, σε γενικές γραμμές σταθερό στο σημείο που βρισκόταν από το 2023.

Ωστόσο, οι δείκτες χρέους ακολούθησαν παρόμοιο μοτίβο με τα επίπεδα χρέους - με τάση μείωσης στις ώριμες αγορές και σταθερή αύξηση στις αναδυόμενες οικονομίες. Συνολικά, οι μεγαλύτερες αυξήσεις κατά το τελευταίο τρίμηνο καταγράφηκαν στη Νορβηγία, το Κουβέιτ, την Κίνα, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία - η καθεμία κατέγραψε άνοδο άνω των 30 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ.

Το IIF προέβλεψε ότι οι διαρθρωτικές πιέσεις - συμπεριλαμβανομένης του δημογραφικού, των αυξανόμενων δαπανών για την άμυνα, την ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποίηση, την κυβερνοασφάλεια και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες που σχετίζονται με την ΑΙ - θα ωθήσουν τα επίπεδα χρέους τόσο των κρατών όσο και των επιχειρήσεων υψηλότερα μεσο-μακροπρόθεσμα. «Η πρόσφατη σύγκρουση στη Μ. Ανατολή αναμένεται να εντείνει περαιτέρω ορισμένες από αυτές τις πιέσεις», τόνισε ο κ. Τιφτίκ.