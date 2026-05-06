Lufthansa: Μείωσε τις απώλειες το Q1 και διατηρεί το ετήσιο guidance παρά το πλήγμα των 2 δισ. δολ. στα καύσιμα

Μικρότερες από τo αναμενόμενο ήταν οι ζημιές που ανακοίνωσε η Lufthansa για το πρώτο τρίμηνο την Τετάρτη, ενώ παράλληλα διατήρησε τις προβλέψεις της για το έτος, καθώς η ισχυρή ζήτηση για ταξίδια βοήθησε την αεροπορική εταιρεία να αντισταθμίσει τον αντίκτυπο της αύξησης των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών λόγω πολέμου αλλά και το disruption που προκάλεσαν οι απεργιακές κινητοποιήσεις.

Συγκεκριμένα, η Lufthansa ανέφερε προσαρμοσμένη λειτουργική ζημία 612 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου σε σύγκριση με ζημία 659 εκατ. ευρώ που προέβλεπε δημοσκόπηση αναλυτών που συνέταξε η εταιρεία. Η ζημία ήταν μικρότερη από τα 722 εκατ. ευρώ που καταγράφηκε την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Γερμανίας, ανακοίνωσε ότι θα επιβαρυνθεί με επιπλέον κόστος καυσίμων ύψους 1,7 δισ. ευρώ (σχεδόν 2 δισ. δολάρια), καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί «τεράστιες προκλήσεις».

Η Lufthansa ανέφερε ότι είχε αντισταθμίσει το 80% των δαπανών της για καύσιμα αεροσκαφών, ενώ αναμένει να επιβαρυνθεί με επιπλέον κόστος 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026, το οποίο σχεδιάζει να αντισταθμίσει μέσω μέτρων εξοικονόμησης κόστους και αυξημένων εσόδων από την πώληση εισιτηρίων.

Επίσης, η εταιρεία ανέφερε ότι τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBIT) του πρώτου τριμήνου ανήλθαν σε 612 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν στα 8,7 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 8% από 8,1 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 665 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 885 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

«Στο πρώτο τρίμηνο, βελτιώσαμε σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lufthansa, Κάρστεν Σπορ.

«Ωστόσο, η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με το αυξανόμενο κόστος καυσίμων και τους λειτουργικούς περιορισμούς, θέτει τεράστιες προκλήσεις για τον κόσμο στο σύνολό του, για τα παγκόσμια αεροπορικά ταξίδια, αλλά και για την εταιρεία μας. Ωστόσο, είμαστε ανθεκτικοί στην ικανότητά μας να απορροφήσουμε αυτές τις επιπτώσεις» τόνισε.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια κρίση καυσίμων αεροσκαφών λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι η ήπειρος απέχει εβδομάδες από το να ξεμείνει από εφοδιασμό.

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών είχαν αυξηθεί κατά 103% μέχρι τα τέλη Μαρτίου σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών.

Η Lufthansa έχει ήδη μειώσει 20.000 πτήσεις μικρών αποστάσεων σε μια προσπάθεια να εξοικονομήσει 40.000 μετρικούς τόνους καυσίμων αεροσκαφών και να εξαλείψει τις μη κερδοφόρες πτήσεις.