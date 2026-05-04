Μεικτά πρόσημα στη Wall Street παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο Ιράν

Με μεικτά πρόσημα κινούνται οι δείκτες της Wall Street στις συναλλαγές της Δευτέρας μετά τις νέες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που έστειλαν υψηλότερα την τιμή του πετρελαίου και δημιούργησαν ξανά ανησυχίες για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν απέτρεψε την είσοδο «αμερικανοσιωνιστικών» πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Επιπλέον, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι δύο πύραυλοι έβαλλαν κατά αμερικανικής φρεγάτας όταν αγνόησε τις ιρανικές προειδοποιήσεις, κοντά στην παράκτια πόλη Τζασκ. Υψηλόβαθμος αμερικανός αξιωματούχος έσπευσε να διαψεύσει την είδηση.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει πτώση 0,47% στις 49.265 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 διολισθαίνει 0,07% στις 7.222 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύεται 0,05% στις 25.128 μονάδες.

Σημειώνεται πως από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η επιχείρηση «Ελευθερία», η οποία προβλέπει την συνοδεία πλοίων από το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

«Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των ΗΠΑ, ενημερώσαμε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις περιορισμένες θαλάσσιες οδούς, ώστε να μπορούν ελεύθερα και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους», τόνισε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή, οι δείκτες «μπήκαν» διπλό ρεκόρ στον Μάιο, καθώς ο S&P 500 ανήλθε σε νέο υψηλό, βρίσκοντας στήριξη στη μετοχή της Apple, ενώ με νέο ρεκόρ έκλεισε και ο Nasdaq. Από την άλλη, ο Dow Jones δεν κατάφερε να κρατήσει μέχρι τέλους τα κέρδη που κατέγραφε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.