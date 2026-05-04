Πετρέλαιο: Μικρή πτώση στον απόηχο της επιχείρησης «Ελευθερία» στα Στενά

Ήπιες πτωτικές κινήσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στον απόηχο της είδησης πως από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η επιχείρηση «Ελευθερία», η οποία προβλέπει την συνοδεία πλοίων από το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Την ίδια στιγμή, το χτύπημα που δέχθηκε τάνκερ στην περιοχή, στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, διατηρεί την ένταση σε υψηλά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, η τιμή του Brent υποχωρεί κάτω από τα 108 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 0,63% στα 107,49 δολάρια το βάρελι, ενώ το West Texas Intermediate διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 101 δολάρια, διολισθαίνοντας 0,79%

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανέφερε ότι χθες Κυριακή στις 22:40 (ώρα Ελλάδας) δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα, 78 ναυτικά μίλια (σ.σ. 145 χιλιόμετρα) βόρεια από τη Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όπως αναφέρθηκε όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση.

«Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βγάλουμε τα πλοία και τα πληρώματά τους με ασφάλεια από τα Στενά», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ για την προσπάθεια αυτή θα περιλαμβάνει 15.000 στρατιωτικούς, καθώς και αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων βλημάτων, πάνω από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, και μη επανδρωμένα συστήματα

Την ίδια ώρα ωστόσο Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκφράζουν τον προβληματισμό τους για την επιτυχία του επιχειρήματος, υπενθυμίζοντας προηγούμενες αποτυχημένες απόπειρες του προέδρου να θέσει τη ναυτιλία σε κίνηση, συμπεριλαμβανομένης της έκκλησής του προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να στείλουν πολεμικά πλοία, η οποία δεν βρήκε ανταπόκριση. Όπως επισημαίνουν, χωρίς συνοδεία πολεμικών πλοίων, τα οποία θα απουσιάζουν από την επιχείρηση όπως ανέφερε χθες η Wall Street Journal, ένα κέντρο συντονισμού είναι απίθανο να αλλάξει ουσιαστικά την κατάσταση που επικρατεί στα Στενά.

Επίσης, σήμερα οι traders αξιολογούν την συμφωνία των χωρών του OPEC+ να προχωρήσουν σε μια μικρή και συμβολική αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής για τον Ιούνιο, καθώς ο οργανισμός επιχειρεί να στείλει μήνυμα «συνέχειας των εργασιών» μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Την ίδια στιγμή, το Άμπου Ντάμπι προώθησε τα δικά του σχέδια ανάπτυξης.